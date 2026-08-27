Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»

Бывший форвард «Спартака» Юрий Семин прокомментировал травму полузащитника команды Руслана Литвинова.

Игрок красно-белых досрочно закончил матч 5-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

Он травмировался в единоборстве с Густаво Мантуаном и не смог самостоятельно покинуть поле.

Затем появились кадры, что Литвинов передвигается с помощью кресла-каталки.

«Главное, чтобы Литвинов поправился. Сильно ли скажется его отсутствие на игре «Спартака», это мы увидим в ближайшем матче. У красно-белых есть футболисты, которые могут заменить Руслана, но Литвинов стал важным игроком «Спартака». Когда выбывает хороший футболист, возникают определенные проблемы.

«Спартак» – лидирующая команда чемпионата. Если красно-белые будут стабильны, то они могут выиграть РПЛ», – сказал Семин.