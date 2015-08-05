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Спортинг может арендовать Сильву

5 августа 2015, 00:12
1

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Сильва ожидает решения относительно своего будущего.

Предполагается, что сезон-2015/16 Сильва проведет в аренде, но пока неизвестно, в каком именно клубе. Рафаэль Бенитес рассчитывает, что это будет одна из команд Примеры, однако к футболисту пока присматривается лиссабонский «Спортинг».

Португальский клуб недавно понес серьезную кадровую потерю: получил травму центральный полузащитник команды Виллиам Карвалью. Именно его, по-видимому, в Лиссабоне хотят заменить Сильвой.

В прошлом сезоне Лукас Сильва сыграл восемь матчей за «Реал».

Источник: AS
Португалия. Примейра Португалия Спортинг Реал Силва Адриен Карвалью Вильям Бенитес Рафаэль
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