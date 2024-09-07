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Вильям Карвалью
Вильям Карвалью
Завершил карьеру
7 апреля 1992 (34)
#10 | Полузащитник
187 см | 87 кг
Португалия | Ангола
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Публикации
С Карвалью из «Бетиса» сняты все обвинения в изнасиловании: «потерпевшая» после секса попросила повторить встречу
2024.09.07 16:17
1
Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании
2024.02.06 17:09
1
Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России
2024.02.06 15:15
5
Победитель Евро-2016 получил предложение из России
2024.01.25 22:55
«Бешикташ» выбирает между Миранчуком и еще двумя игроками
2024.01.16 21:00
1
Карвалью: «У Роналду амбиции размером с земной шар. Он всегда хочет все делать правильно и показать, что является лучшим»
2019.01.14 17:58
1
Бруну Алвеш, Мануэль Фернандеш и Роналду – в составе португальцев на товарищеские матчи
2018.03.15 16:26
Владелец «Вест Хэма»: «Билич не захотел тренировать Крыховяка и Саншеша»
2017.09.02 01:53
Источник: «ПСЖ» намерен в летнее трансферное окно приобрести Карвалью
2017.08.19 09:41
«Ювентус» интересуется хавбеком «Спортинга» Карвалью
2017.07.29 14:59
«Спортинг» может продать Карвалью за 30 миллионов в Англию
2017.07.11 08:16
«Арсенал» готов заплатить 80 миллионов за двоих хавбеков «Спортинга»
2017.07.03 18:17
3
Президент «Спортинга»: «За 30 миллионов я могу продать «Манчестер Сити» ботинок без шнурков, а не Карвалью»
2017.04.04 12:23
5
«Манчестер Сити» намерен купить Карвалью за 25 миллионов
2017.04.02 09:48
13
Источник: «Манчестер Сити» готов заплатить за Карвалью 60 миллионов
2017.03.05 08:34
6
«Манчестер Сити» намерен приобрести Карвалью
2017.02.07 13:12
1
Полузащитник «Спортинга» обойдется «Ливерпулю» в 30 миллионов
2017.01.25 08:42
2
Отбор на ЧМ-2018. Дубль Роналду помог Португалии победить Латвию
2016.11.14 00:35
3
Карвалью: «Спортинг» не использовал свои моменты»
2016.10.19 09:13
Виллиам Карвалью не поможет сборной Португалии в полуфинале Евро-2016
2016.07.01 01:41
«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух игроков «Спортинга»
2016.04.18 12:33
1
Фото
«Спортинг» продлил контракт с Карвалью
2016.02.09 21:45
«Арсенал» интересуется Бендером
2015.11.30 06:43
1
Два игрока могут заменить Мотту в «ПСЖ»
2015.11.23 09:13
Карвалью стал трансферной целью «Арсенала»
2015.11.14 17:26
Бенитес хочет видеть Карвалью в «Реале»
2015.08.14 15:19
3
Спортинг может арендовать Сильву
2015.08.05 00:12
1
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Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
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Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
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Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
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Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
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