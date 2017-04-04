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Президент «Спортинга»: «За 30 миллионов я могу продать «Манчестер Сити» ботинок без шнурков, а не Карвалью»

4 апреля 2017, 12:23
5

Президент лиссабонского «Спортинга» Бруно де Карвалью опроверг информацию о том, что «львы» готовы отпустить полузащитника Виллиама Карвалью в «Манчестер Сити» за 30 миллионов евро.

«Уйдет ли Карвалью за 30 миллионов евро? За эту цену я могу отправить «Манчестер Сити» только ботинок без шнурков», – сказал Бруно де Карвалью.

На 24-летнего игрока также претендуют «Ливерпуль» и «Валенсия». В текущем сезоне Карвалью провел 43 поединка, записав на свой счет два гола и четыре результативные передачи.

Источник: AS
Португалия. Примейра Англия. Премьер-лига Спортинг Манчестер Сити Карвалью Вильям
Комментарии (5)
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acer2003
1491298098
Борзенько,однако ! Молодец !!!
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Mr Abdullaev
1491298532
Статистика не плохая..)
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xakep01
1491299014
Это они из воздуха такую статистику взяли? совсем что ли? он всего 1 гол в чемпе забил. Вряд ли он 10 забил в ЛЧ. Тем более он опорник
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vuk100
1491300770
Представляю эту картину, приходит им посылка, а там ботинок и записка "С приветом из Спортинга"))
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MaxOfMobbDeep
1491315085
Это же где бомбардир такую сумасшедшую статистику нашел, у него 1 гол и 3 голевые
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