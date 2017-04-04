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    Президент «Спортинга»: «За 30 миллионов я могу продать «Манчестер Сити» ботинок без шнурков, а не Карвалью»

    Президент лиссабонского «Спортинга» Бруно де Карвалью опроверг информацию о том, что «львы» готовы отпустить полузащитника Виллиама Карвалью в «Манчестер Сити» за 30 миллионов евро.

    «Уйдет ли Карвалью за 30 миллионов евро? За эту цену я могу отправить «Манчестер Сити» только ботинок без шнурков», – сказал Бруно де Карвалью.

    На 24-летнего игрока также претендуют «Ливерпуль» и «Валенсия». В текущем сезоне Карвалью провел 43 поединка, записав на свой счет два гола и четыре результативные передачи.

    Источник: AS

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    04.04.2017 12:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 4 апреля 2017, 17:11

      Это же где бомбардир такую сумасшедшую статистику нашел, у него 1 гол и 3 голевые

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      Рейтинг: +27

      vuk100 4 апреля 2017, 13:12

      Представляю эту картину, приходит им посылка, а там ботинок и записка "С приветом из Спортинга"))

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      Рейтинг: +786

      xakep01 4 апреля 2017, 12:43

      Это они из воздуха такую статистику взяли? совсем что ли? он всего 1 гол в чемпе забил. Вряд ли он 10 забил в ЛЧ. Тем более он опорник

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 4 апреля 2017, 12:35

      Статистика не плохая..)

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 апреля 2017, 12:28

      Борзенько,однако ! Молодец !!!

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