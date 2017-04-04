Президент «Спортинга»: «За 30 миллионов я могу продать «Манчестер Сити» ботинок без шнурков, а не Карвалью»

Президент лиссабонского «Спортинга» Бруно де Карвалью опроверг информацию о том, что «львы» готовы отпустить полузащитника Виллиама Карвалью в «Манчестер Сити» за 30 миллионов евро.

«Уйдет ли Карвалью за 30 миллионов евро? За эту цену я могу отправить «Манчестер Сити» только ботинок без шнурков», – сказал Бруно де Карвалью.

На 24-летнего игрока также претендуют «Ливерпуль» и «Валенсия». В текущем сезоне Карвалью провел 43 поединка, записав на свой счет два гола и четыре результативные передачи.