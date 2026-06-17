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  • Тренер Португалии Мартинес объяснил преимущества скандальных пауз на ЧМ-2026

Тренер Португалии Мартинес объяснил преимущества скандальных пауз на ЧМ-2026

17 июня, 09:59

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес не против пауз посреди таймов на чемпионате мира-2026.

«Это очень важное изменение, почти революционное. Не мне решать, хорошо оно или плохо, но мне нужно знать, как его использовать. Мы начали работать над этим еще с марта, потому что это что-то новое как для игроков, так и для тренерского штаба. Мы говорим о примерно трех минутах, которые могут быть очень ценными. Это время позволяет вносить тактические корректировки, менять позиционирование и адаптироваться во время матча. Мы давно видим это в других видах спорта, и с тактической точки зрения очень помогает иметь возможность общаться с игроками во время игры.

Если нам нужны паузы на гидратацию – а они определенно нужны, потому что есть матчи, которые проходят на очень требовательных стадионах, – то они должны быть во всех играх турнира, чтобы гарантировать целостность соревнования. Когда эти паузы происходят, они полностью меняют то, как тренеры и тренерские штабы работают во время матча. Раньше у нас были моменты до игры, перерыв и после игры. Теперь есть четыре момента для вмешательства. В некотором роде, игра теперь делится на четыре части», – сказал Мартинес.

  • Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
  • Финал состоится в Нью-Джерси.
  • Действующие чемпионы мира – аргентинцы.

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Источник: аккаунт Густаво Хофмана в Х
Чемпионат мира Португалия. Примейра Португалия Мартинес Роберто
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