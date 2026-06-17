Губерниев заявил, что Португалии нужно избавиться от Роналду

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев призвал сборную Португалии не ставить в состав 41-летнего нападающего Криштиану Роналду.

«Лионель Месси молодец, пользу аргентинцам приносит, а вот португальцам, чтобы побеждать, нужно Роналду нейтрализовать…

В смысле, держать подальше от выхода на поле! Это, брат, марксизм!» – написал Губерниев.