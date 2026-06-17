Губерниев заявил, что Португалии нужно избавиться от Роналду

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев призвал сборную Португалии не ставить в состав 41-летнего нападающего Криштиану Роналду.
«Лионель Месси молодец, пользу аргентинцам приносит, а вот португальцам, чтобы побеждать, нужно Роналду нейтрализовать…
В смысле, держать подальше от выхода на поле! Это, брат, марксизм!» – написал Губерниев.
- В 20:00 мск Португалия начнет чемпионат мира-2026 матчем с ДР Конго.
- Роналду – лучший бомбардир в истории сборных.
- Португалия никогда не брала чемпионат мира.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева