Карвалью: «У Роналду амбиции размером с земной шар. Он всегда хочет все делать правильно и показать, что является лучшим»

Полузащитник «Бетиса» Виллиам Карвалью высказал мнение о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду и его уходе из «Реала».

Оба футболиста выступают за сборную Португалии.

«Является ли Роналду потерей для «Реала»? Да, конечно. Криштиану нужен любой команде мира, в том числе «Реалу», это можно заметить. Но сейчас он в порядке, он хорош в «Ювентусе» и забьет много голов.

Что его мотивировало [на уход из «Реала»]? Это трудно понять. Я не знаю, что произошло, но я знаю Криштиану. У него амбиции размером с земной шар, он всегда хочет все делать правильно и показать, что является лучшим.

Если бы это зависело от меня, я бы не продал его ни за 100 миллионов, ни даже за 200», – сказал Карвалью.