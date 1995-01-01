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    Карвалью: «У Роналду амбиции размером с земной шар. Он всегда хочет все делать правильно и показать, что является лучшим»

    Полузащитник «Бетиса» Виллиам Карвалью высказал мнение о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду и его уходе из «Реала».

    Оба футболиста выступают за сборную Португалии.

    «Является ли Роналду потерей для «Реала»? Да, конечно. Криштиану нужен любой команде мира, в том числе «Реалу», это можно заметить. Но сейчас он в порядке, он хорош в «Ювентусе» и забьет много голов.

    Что его мотивировало [на уход из «Реала»]? Это трудно понять. Я не знаю, что произошло, но я знаю Криштиану. У него амбиции размером с земной шар, он всегда хочет все делать правильно и показать, что является лучшим.

    Если бы это зависело от меня, я бы не продал его ни за 100 миллионов, ни даже за 200», – сказал Карвалью.

    • Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» прошлым летом за 100 миллионов евро.
    • В текущем сезоне форвард провел 25 матчей, забил 15 голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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