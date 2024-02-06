Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании

    Городской суд Севильи не предъявил Виллиаму Карвалью обвинений в сексуальном насилии.

    • Девушка утверждала, что футболист изнасиловал ее в августе прошлого года в отеле.
    • По словам предполагаемой жертвы, опорник «Бетиса» перед половым актом накачал ее наркотическими веществами.

    Сегодня Карвалью дал показания в суде. В итоге ему не предъявили официальных обвинений из-за отсутствия доказательств преступления.

    Португалец признал связь с девушкой, но смог доказать, что секс произошел по обоюдному согласию.

    Новости по теме
    Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России 5
    Победитель Евро-2016 получил предложение из России
    «Бешикташ» выбирает между Миранчуком и еще двумя игроками 2
    Источник: Estadio Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2024 17:09
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    LOKOfanatik19
    1707230345
    дырки европейские, хотят по легкому бабла срубить, сами раздвигая ноги и пишут заяву спустя годы, чтоб как то подготовиться
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+