Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании

Городской суд Севильи не предъявил Виллиаму Карвалью обвинений в сексуальном насилии.

Девушка утверждала, что футболист изнасиловал ее в августе прошлого года в отеле.

По словам предполагаемой жертвы, опорник «Бетиса» перед половым актом накачал ее наркотическими веществами.

Сегодня Карвалью дал показания в суде. В итоге ему не предъявили официальных обвинений из-за отсутствия доказательств преступления.

Португалец признал связь с девушкой, но смог доказать, что секс произошел по обоюдному согласию.