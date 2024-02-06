Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании

Городской суд Севильи не предъявил Виллиаму Карвалью обвинений в сексуальном насилии.
- Девушка утверждала, что футболист изнасиловал ее в августе прошлого года в отеле.
- По словам предполагаемой жертвы, опорник «Бетиса» перед половым актом накачал ее наркотическими веществами.
Сегодня Карвалью дал показания в суде. В итоге ему не предъявили официальных обвинений из-за отсутствия доказательств преступления.
Португалец признал связь с девушкой, но смог доказать, что секс произошел по обоюдному согласию.