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    • Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России

    Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России

    Полузащитник «Бетиса» Виллиам Карвалью рискует оказаться в тюрьме.

    Его подозревают в изнасиловании девушки в августе прошлого года в отеле.

    По словам предполагаемой жертвы, футболист накачал ее наркотическими веществами, после чего изнасиловал в номере гостиницы.

    Перед этим девушка побывала с хавбеком «Бетиса» в ресторане и ночном клубе.

    • Сообщалось, что у Карвалью было предложение из России.
    • Также им интересовался «Бешикташ». Трансферное окно в Турции закроется 7 февраля.
    • В 2016 году опорник выиграл Евро со сборной Португалии.

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    Источник: Marca

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    06.02.2024 15:15
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    Комментарии (5)
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    Project Бабангида
    1707222420
    я теперь понимаю почему они там через одного пи...ры. в розетку сунешь и она на тебя в суд подаст
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    Artemka444
    1707223565
    Еще бы через 5 лет очнулась бы!!!
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    LOKOfanatik19
    1707226985
    Мля у чела столько бабок, нах ему качать наркотой чтоб насиловать, ему за бабки и так дадут... или гарем проституток может снять...
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    Translucent
    1707239723
    О, таких нам надо, таких мы берем
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