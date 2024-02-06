Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России

Полузащитник «Бетиса» Виллиам Карвалью рискует оказаться в тюрьме.

Его подозревают в изнасиловании девушки в августе прошлого года в отеле.

По словам предполагаемой жертвы, футболист накачал ее наркотическими веществами, после чего изнасиловал в номере гостиницы.

Перед этим девушка побывала с хавбеком «Бетиса» в ресторане и ночном клубе.