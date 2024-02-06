Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России

Полузащитник «Бетиса» Виллиам Карвалью рискует оказаться в тюрьме.
Его подозревают в изнасиловании девушки в августе прошлого года в отеле.
По словам предполагаемой жертвы, футболист накачал ее наркотическими веществами, после чего изнасиловал в номере гостиницы.
Перед этим девушка побывала с хавбеком «Бетиса» в ресторане и ночном клубе.
- Сообщалось, что у Карвалью было предложение из России.
- Также им интересовался «Бешикташ». Трансферное окно в Турции закроется 7 февраля.
- В 2016 году опорник выиграл Евро со сборной Португалии.