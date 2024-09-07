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    • С Карвалью из «Бетиса» сняты все обвинения в изнасиловании: «потерпевшая» после секса попросила повторить встречу

    С Карвалью из «Бетиса» сняты все обвинения в изнасиловании: «потерпевшая» после секса попросила повторить встречу

    Дело в отношении полузащитника «Бетиса» Вильяма Карвалью окончательно завершено. Провинциальный суд Севильи снял с португальца все обвинения в изнасиловании.

    Сторона футболиста доказала, что секс с «потерпевшей» был обоюдным. Суд подтвердил: после полового акта девушка просила о новой встрече с 32-летним спортсменом.

    • Девушка утверждала, что футболист изнасиловал ее в августе прошлого года в отеле.
    • По словам предполагаемой жертвы, опорник «Бетиса» перед половым актом накачал ее наркотическими веществами.
    • Карвалью – победитель Евро-2016.

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    Источник: АВС

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    07.09.2024 16:17
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    Комментарии (1)
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    Spartak_forv@
    1725715801
    Дайте угадаю-ей ничего за облыжные обвинения не будет?
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