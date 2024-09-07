С Карвалью из «Бетиса» сняты все обвинения в изнасиловании: «потерпевшая» после секса попросила повторить встречу

Дело в отношении полузащитника «Бетиса» Вильяма Карвалью окончательно завершено. Провинциальный суд Севильи снял с португальца все обвинения в изнасиловании.
Сторона футболиста доказала, что секс с «потерпевшей» был обоюдным. Суд подтвердил: после полового акта девушка просила о новой встрече с 32-летним спортсменом.
- Девушка утверждала, что футболист изнасиловал ее в августе прошлого года в отеле.
- По словам предполагаемой жертвы, опорник «Бетиса» перед половым актом накачал ее наркотическими веществами.
- Карвалью – победитель Евро-2016.