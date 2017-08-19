Источник: «ПСЖ» намерен в летнее трансферное окно приобрести Карвалью

Опорный полузащитник «Спортинга» Виллиам Карвалью может продолжить карьеру во Франции. К 25-летнему футболисту проявляет интерес «ПСЖ»,

сообщает Le10 sport. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 25 миллионов евро. Однако португальцы не намерены продавать футболиста меньше, чем за 40 миллионов фунтов стерлингов. Данная сумма прописана в контракте Карвалью в виде отступных.

В прошлом сезоне футболист провел 43 матча, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.