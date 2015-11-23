Два игрока могут заменить Мотту в «ПСЖ»

Полузащитник Тиаго Мотта может покинуть «ПСЖ» в ближайшее время, учитывая, что его действующий контракт рассчитан до лета 2017 года. В связи с этим французский клуб готов рассмотреть варианты его замены. Наиболее вероятными вариантами для усиления являются Жоржиньо из «Наполи» и Вильям Карвалью из «Спортинга».

Известно, что в услугах Жоржиньо ранее заинтересовался лондонский «Арсенал». В текущем сезоне он провел в составе «Наполи» 12 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро. Что касается Карвалью, то он также интересен «Аресналу», но его трансферная стоимость оценивается в 26 миллионов евро.