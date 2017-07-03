«Арсенал» готов заплатить 80 миллионов за двоих хавбеков «Спортинга»

Полузащитники «Спортинга» Виллиам Карвалью и Желсона Мартиньш находятся в сфере интересов «Арсенала». Красно-белые готовы заплатить за португальский дуэт 80 миллионов евро.

Как сообщает desporto.sapo.pt, предложенная сумма полностью удовлетворяет руководство «львов». О трансферах может быть объявлено в ближайшее время.

В прошедшем сезоне 25-летний Карвалью провел 43 матча, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. На счету 22-летнего Мартиньша семь мячей и 14 «ассистов» в 44-х встречах.