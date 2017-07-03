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    «Арсенал» готов заплатить 80 миллионов за двоих хавбеков «Спортинга»

    Полузащитники «Спортинга» Виллиам Карвалью и Желсона Мартиньш находятся в сфере интересов «Арсенала». Красно-белые готовы заплатить за португальский дуэт 80 миллионов евро.

    Как сообщает desporto.sapo.pt, предложенная сумма полностью удовлетворяет руководство «львов». О трансферах может быть объявлено в ближайшее время.

    В прошедшем сезоне 25-летний Карвалью провел 43 матча, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. На счету 22-летнего Мартиньша семь мячей и 14 «ассистов» в 44-х встречах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2017 18:17
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 3 июля 2017, 23:01

      Арсенал и 80 млн? да не бред какой то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Arsenal_Official 3 июля 2017, 20:22

      Марез и Лякозетт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 3 июля 2017, 18:34

      очередной интерес от канониров, но это просто интерес ))

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