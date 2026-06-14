«Реал» может купить экс-игрока «Барселоны»

«Реал» включился в борьбу за левого защитника «Челси» Марка Кукурелью.

Мадридский клуб планирует масштабную перестройку состава после неудачного сезона и назначения Жозе Моуринью главным тренером. Усиление позиции левого защитника стало одной из приоритетных задач: Ферлан Менди выбыл из-за травмы до конца года, Альваро Каррерас провел неубедительный сезон, а Фран Гарсия покинет команду. По данным журналиста Николо Скиры, «Реал» видит в Кукурелье удачную рыночную возможность.

«Челси» готов отпустить 27-летнего испанца и рассмотрит предложения о трансфере. Лондонский клуб рассчитывает выручить за игрока не менее 60 миллионов евро. Основным конкурентом «Реала» выступает «Атлетико», который давно следит за Кукурельей, однако не может приблизиться к финансовым требованиям «Челси».

«Барселона» также интересуется воспитанником своей академии. Спортивный директор каталонцев Деку уже собрал информацию о ситуации игрока. Однако переход осложнен тем, что Алехандро Бальде не хочет покидать клуб, а приоритет «Барсы» на данный момент – возвращение Жоау Канселу. В «Барселоне» также допускают вариант с продажей Жюля Кунде, но французский защитник сейчас сосредоточен на выступлении на чемпионате мира.

Сам Кукурелья хотел бы вернуться в «Барселону», однако варианты с «Атлетико» и «Реалом» выглядят более реалистичными. Моуринью высоко оценивает испанского защитника, и мадридский клуб намерен ускорить переговоры, чтобы опередить конкурентов.