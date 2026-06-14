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«Реал» может купить экс-игрока «Барселоны»

Сегодня, 12:39
1

«Реал» включился в борьбу за левого защитника «Челси» Марка Кукурелью.

Мадридский клуб планирует масштабную перестройку состава после неудачного сезона и назначения Жозе Моуринью главным тренером. Усиление позиции левого защитника стало одной из приоритетных задач: Ферлан Менди выбыл из-за травмы до конца года, Альваро Каррерас провел неубедительный сезон, а Фран Гарсия покинет команду. По данным журналиста Николо Скиры, «Реал» видит в Кукурелье удачную рыночную возможность.

«Челси» готов отпустить 27-летнего испанца и рассмотрит предложения о трансфере. Лондонский клуб рассчитывает выручить за игрока не менее 60 миллионов евро. Основным конкурентом «Реала» выступает «Атлетико», который давно следит за Кукурельей, однако не может приблизиться к финансовым требованиям «Челси».

«Барселона» также интересуется воспитанником своей академии. Спортивный директор каталонцев Деку уже собрал информацию о ситуации игрока. Однако переход осложнен тем, что Алехандро Бальде не хочет покидать клуб, а приоритет «Барсы» на данный момент – возвращение Жоау Канселу. В «Барселоне» также допускают вариант с продажей Жюля Кунде, но французский защитник сейчас сосредоточен на выступлении на чемпионате мира.

Сам Кукурелья хотел бы вернуться в «Барселону», однако варианты с «Атлетико» и «Реалом» выглядят более реалистичными. Моуринью высоко оценивает испанского защитника, и мадридский клуб намерен ускорить переговоры, чтобы опередить конкурентов.

  • «Челси» приобрел Кукурелью у «Брайтона» в 2022 году за 65 миллионов евро.
  • Контракт игрока с лондонцами рассчитан до 2029 года.
  • «Челси» нужно совершить продажи перед новыми приобретениями – это может заставить клуб пойти на уступки в цене.

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Источник: Sport.es
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Реал Барселона Кукурелья Марк
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Не стоит он 60 млн. €.
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