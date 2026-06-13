Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент с участием сборной Англии.
- Англичан обокрали в США перед стартом на ЧМ-2026.
- Во время перевозки экипировки из Флориды в Канзас-Сити была украдена большая часть вещей команды. Игроки лишились бутс и даже футбольных мячей.
- Англия на групповом этапе сыграет с Хорватией, Ганой и Панамой.
«Жду фильм-расследование на ВВС под названием «Американские футбольные хулиганы». По примеру того, как они сняли фильм-пасквиль о российских болельщиках, которые только дарили им свою любовь, а не обкрадывали как их младшие заокеанские братья», – сказала Захарова.
Источник: «Спорт-Экспресс»