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    «Манчестер Сити» намерен купить Карвалью за 25 миллионов

    Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Виллиам Карвалью в летнее трансферное окно может перебраться в АПЛ. Как сообщается, «Манчестер Сити» договорился о покупке 24-летнего футболиста за 25 миллионов фунтов стерлингов. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 30 миллионов евро. Отметим, что агентом игрока является брат главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

    В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Португалии 25 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    02.04.2017 09:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 апреля 2017, 14:06

      Если бы не написали про брата Пепа,то я бы вообще не понял зачем это нужно Ман.Сити ведь Карвалью очень средненький футболист ,я не думаю что он намного сильней Фернандо,но если брат сказал надо значит надо.

      0
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 2 апреля 2017, 13:13

      Классный игрок!

      1
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 2 апреля 2017, 12:59

      Отличная покупка! Хороший футболист!!1

      1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 2 апреля 2017, 11:59

      Очень хороший футболист

      0
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 2 апреля 2017, 11:52

      Отлично играл на Евро, добротный опорник.

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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 2 апреля 2017, 11:51

      Манчестер прям хочет усилиться серьёзно!

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      Рейтинг: +49

      melnicn 2 апреля 2017, 11:49

      класс!!!

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      Рейтинг: +581

      Чеба 2 апреля 2017, 10:57

      Ну да

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 2 апреля 2017, 10:56

      Статистика как-то не впечатляет.

      1
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 > Томь вперёд 2 апреля 2017, 11:38

      Он опорник

      2
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 2 апреля 2017, 10:52

      И здесь кумовство.

      1
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