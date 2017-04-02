«Манчестер Сити» намерен купить Карвалью за 25 миллионов

Если бы не написали про брата Пепа,то я бы вообще не понял зачем это нужно Ман.Сити ведь Карвалью очень средненький футболист ,я не думаю что он намного сильней Фернандо,но если брат сказал надо значит надо.
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Виллиам Карвалью в летнее трансферное окно может перебраться в АПЛ. Как сообщается, «Манчестер Сити» договорился о покупке 24-летнего футболиста за 25 миллионов фунтов стерлингов. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 30 миллионов евро. Отметим, что агентом игрока является брат главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Португалии 25 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.