«Манчестер Сити» намерен купить Карвалью за 25 миллионов

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Виллиам Карвалью в летнее трансферное окно может перебраться в АПЛ. Как сообщается, «Манчестер Сити» договорился о покупке 24-летнего футболиста за 25 миллионов фунтов стерлингов. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 30 миллионов евро. Отметим, что агентом игрока является брат главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Португалии 25 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.