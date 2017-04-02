Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Манчестер Сити» намерен купить Карвалью за 25 миллионов

2 апреля 2017, 09:48
13

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Виллиам Карвалью в летнее трансферное окно может перебраться в АПЛ. Как сообщается, «Манчестер Сити» договорился о покупке 24-летнего футболиста за 25 миллионов фунтов стерлингов. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 30 миллионов евро. Отметим, что агентом игрока является брат главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Португалии 25 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Сити Спортинг Карвалью Вильям
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maksspartak
1491115965
АПЛ что то жестко закупаются
Ответить
slavko33002
1491119532
И здесь кумовство.
Ответить
Томь вперёд
1491119809
Статистика как-то не впечатляет.
Ответить
Чеба
1491119852
Ну да
Ответить
сергей николаевич
1491123060
Манчестер прям хочет усилиться серьёзно!
Ответить
Gr1goRush
1491123126
Отлично играл на Евро, добротный опорник.
Ответить
Михас007
1491123560
Очень хороший футболист
Ответить
elizaveta-285
1491127157
Отличная покупка! Хороший футболист!!1
Ответить
sergun-kuk
1491128012
Классный игрок!
Ответить
hevbn 28
1491131173
Если бы не написали про брата Пепа,то я бы вообще не понял зачем это нужно Ман.Сити ведь Карвалью очень средненький футболист ,я не думаю что он намного сильней Фернандо,но если брат сказал надо значит надо.
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
2
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
4
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
1
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
2
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Все новости
Все новости
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
Вчера, 22:58
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
«Динамо» предложили Санчо
Вчера, 13:50
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
Вчера, 13:43
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
Вчера, 00:58
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+