«Арсеналу» отказали в продаже полузащитника сборной Бразилии за 55 миллионов

«Ньюкасл» отклонил предложение «Арсенала» о продаже полузащитника Бруно Гимарайнса за 55 миллионов фунтов.

Это было первое предложение лондонцев. «Ньюкасл» сообщил, что не продаст футболиста за такую сумму. При этом «сороки» хотели бы сохранить хавбека в команде.

28-летний Гимарайнс в этом сезоне провел за «Ньюкасл» 41 матч, забил 9 голов, сделал 8 ассистов.