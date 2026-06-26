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  • «Арсеналу» отказали в продаже полузащитника сборной Бразилии за 55 миллионов

«Арсеналу» отказали в продаже полузащитника сборной Бразилии за 55 миллионов

Сегодня, 12:59

«Ньюкасл» отклонил предложение «Арсенала» о продаже полузащитника Бруно Гимарайнса за 55 миллионов фунтов.

Это было первое предложение лондонцев. «Ньюкасл» сообщил, что не продаст футболиста за такую сумму. При этом «сороки» хотели бы сохранить хавбека в команде.

28-летний Гимарайнс в этом сезоне провел за «Ньюкасл» 41 матч, забил 9 голов, сделал 8 ассистов.

  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
  • Сейчас он выступает за сборную Бразилии на ЧМ-2026.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Арсенал Гимарайнс Бруно
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