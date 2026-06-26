Питт, Ди Каприо и множество других звезд посетили матч США с Турцией на ЧМ-2026

Целый ряд звезд шоу-бизнеса и спорта посетили матч 3-го тура между сборными Турции и США на ЧМ-2026.
Игра прошла стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Инглвуде (агломерация Лос-Анджелеса). Турция победила в этом матче со счетом 3:2.
На стадионе присутствовали такие селебрити, как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Эдвард Нортон, Колин Фаррелл, Пэрис Хилтон, Джессика Альба, Уилл Фаррелл, Джеймс Кэмерон, Эштон Кутчер и Оуэн Уилсон.
Игру посетили бывшие баскетболисты Дуэйн Уэйд и Скотти Пиппен. Также на матче присутствовала Уша Вэнс – супруга вице-президента США Джей Ди Вэнса.
- Голы у Турции забили Арда Гюлер на 10-й минуте, Барыш Йилмаз на 31-й и Каан Айхан на 90+8-й. У США отличились Остон Трасти на 3-й и Себастьян Берхальтер на 49-й.
- Сборная США в 1/16 финала сыграет с Боснией и Герцеговиной.
Источник: Спортс''