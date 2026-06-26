Тренер США ушел с пресс-конференции после игры с Турцией

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино досрочно завершил пресс-конференцию после матча 3-го тура группы D ЧМ-2026 с Турцией (2:3).

Аргентинский специалист остался недоволен тоном вопросов со стороны прессы.

«Может быть, я не показываю этого, но ваши вопросы немного странные. Я доволен, футболисты – тоже. Мы на первом месте. Я в замешательстве. Может быть, все думают так: мы сегодня вечером уезжаем домой, а Турция остается на чемпионате мира, нет?», – сказал Почеттино.

Тренер неоднократно подчеркивал на пресс-конференции, что команда заранее обеспечила себе первое место в группе, поэтому исход матча не имел значения.

«Турция праздновала три очка, Австралия – выход из группы, Парагвай – выход из группы… А вы не поздравили нас с победой в группе. Это немного грустно. Мне нужно напомнить всем, что мы выиграли группу. Извините, ребята, мы выиграли», – добавил специалист и покинул комнату для общения с журналистами.