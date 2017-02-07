«Манчестер Сити» намерен приобрести Карвалью

«Манчестер Сити» намерен летом сделать предложение «Спортингу» о переходе полузащитника Виллиама Карвалью.

Отметим, что с недавних пор дела португальца ведет агентство Media Base Sports, принадлежащее брату главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

Ранее СМИ сообщали, что в зимнее трансферно окно 24-летнего игрока хотел заполучить «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Карвалью записал на свой счет один гол и четыре результативные передачи в 30-ти поединках. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.