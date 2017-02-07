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    «Манчестер Сити» намерен приобрести Карвалью

    «Манчестер Сити» намерен летом сделать предложение «Спортингу» о переходе полузащитника Виллиама Карвалью.

    Отметим, что с недавних пор дела португальца ведет агентство Media Base Sports, принадлежащее брату главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

    Ранее СМИ сообщали, что в зимнее трансферно окно 24-летнего игрока хотел заполучить «Ливерпуль».

    В нынешнем сезоне Карвалью записал на свой счет один гол и четыре результативные передачи в 30-ти поединках. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.

    Источник: AS

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    07.02.2017 13:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 15:53

      Хороший игрок.

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