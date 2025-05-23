Статистика по турнирам

Испания. Примера 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Испания. Кубок 2023/2024 Испания. Примера 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Суперкубок Испании 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Испания. Примера 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций 2017 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Португалия. Примейра 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Португалия. Примейра 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Португалия. Примейра 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Португалия. Высшая лига 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013