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Вильям Карвалью
Статистика
Вильям Карвалью - статистика
Завершил карьеру
7 апреля 1992 (34)
#10 | Полузащитник
187 см | 87 кг
Португалия | Ангола
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1 : 1
23.05.2025
Валенсия
73' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
4 : 1
18.05.2025
Бетис
82' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
2 : 2
15.05.2025
Бетис
77' - 90'
88'
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
1 : 1
11.05.2025
Осасуна
1' - 57'
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
1 : 2
04.05.2025
Бетис
1' - 59'
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
5 : 1
24.04.2025
Вальядолид
80' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Жирона
1 : 3
21.04.2025
Бетис
78' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
1 : 2
13.04.2025
Вильярреал
71' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
1 : 1
05.04.2025
Бетис
59' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
2 : 1
30.03.2025
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леганес
2 : 3
16.03.2025
Бетис
85' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
2 : 0
13.09.2024
Леганес
1' - 26'
Испания. Примера, 4 тур
Реал
2 : 0
01.09.2024
Бетис
1' - 57'
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
0 : 0
25.08.2024
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
1 : 1
15.08.2024
Жирона
1' - 79'
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