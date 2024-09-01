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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Бетис
Реал - Бетис: обзор матча 01 сентября 2024
Реал
01.09.2024, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 4 тур
2 : 0
Завершен
Бетис
67'
К. Мбаппе
75'
К. Мбаппе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Бетис
Замена
Эндрик
️️️️
Родриго
89'
Замена
Л. Модрич
️️️️
К. Мбаппе
84'
83'
Замена
Хуанми
️️️️
Э. Абде
83'
Замена
И. Лосада
️️️️
П. Форнальс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Мбаппе
75'
72'
Замена
А. Диао
️️️️
Родри
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Ф. Вальверде
67'
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
Ф. Менди
66'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
65'
Замена
Б. Диас
️️️️
Д. Себальос
65'
Желтая карточка
Винисиус
59'
57'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
В. Карвалью
57'
Замена
В. Роке
️️️️
А. Руйбаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
(К)
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Родри
АП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
(К)
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
22
Рюдигер
26
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
25
Себальос
7
Винисиус
11
Родриго
10
Мбаппе
4-2-3-1
1
Силва
20
Сабали
3
Льоренте
4
Натан
15
Перро
21
Рока
10
Карвалью
24
Руйбаль
8
Форнальс
10
Эз Абде
10
Родри
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
10
Мбаппе
14
Модрич
14
Модрич
10
Мбаппе
25
Себальос
21
Диас
21
Диас
25
Себальос
11
Родриго
9
Эндрик
9
Эндрик
11
Родриго
10
Карвалью
5
Кардозо
5
Кардозо
10
Карвалью
10
Родри
11
Диао
11
Диао
10
Родри
8
Форнальс
14
Лосада
14
Лосада
8
Форнальс
24
Руйбаль
9
Роке
9
Роке
24
Руйбаль
10
Эз Абде
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Эз Абде
Остались в запасе
Реал
Бетис
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал - Бетис
2
Всего ударов по воротам
0
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
0
1
Нарушения
0
1
Количество передач
97
59
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
0.02
0.28
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Бернабеу
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