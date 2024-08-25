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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Бетис
Алавес - Бетис: обзор матча 25 августа 2024
Алавес
25.08.2024, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Бетис
89'
Желтая карточка
Л. Авила
Замена
М. Диарра
️️️️
К. Висенте
88'
Красная карточка
А. Седлар
86'
86'
Замена
Натан
️️️️
М. Бартра
77'
Желтая карточка
М. Рока
Замена
Х. Гуриди
️️️️
Кике
77'
Замена
К. Бенавидес
️️️️
А. Гевара
77'
76'
Замена
Родри
️️️️
П. Форнальс
64'
Желтая карточка
Р. Перро
63'
Замена
Л. Авила
️️️️
А. Руйбаль
63'
Замена
Э. Абде
️️️️
Хуанми
Замена
К. Мартин
️️️️
Стоичков
61'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
Т. Конечны
61'
46'
Замена
Р. Перро
️️️️
Р. Родригес
27'
Желтая карточка
Хуанми
Желтая карточка
А. Седлар
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Андер Гевара
(К)
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Набиль Фекир
(К)
АП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
12
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Бетис
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
11
Ассане Диао
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Родри
АП
6
Луис Авила
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
4-3-1-2
1
Сивера
23
Санчес
15
Седлар
5
Абкар
14
Теналья
8
Бланко
6
Гевара
17
Конечны
7
Висенте
19
Кике
19
Стоичков
4-2-3-1
1
Силва
20
Сабали
3
Льоренте
5
Бартра
15
Родригес
21
Рока
10
Карвалью
24
Руйбаль
8
Форнальс
10
Фекир
7
Хуанми
7
Висенте
24
Диарра
24
Диарра
7
Висенте
6
Гевара
23
Бенавидес
23
Бенавидес
6
Гевара
19
Кике
18
Гуриди
18
Гуриди
19
Кике
17
Конечны
15
Ромеро
15
Ромеро
17
Конечны
19
Стоичков
77
Мартин
77
Мартин
19
Стоичков
15
Родригес
15
Перро
15
Перро
15
Родригес
5
Бартра
4
Натан
4
Натан
5
Бартра
8
Форнальс
10
Родри
10
Родри
8
Форнальс
7
Хуанми
10
Эз Абде
10
Эз Абде
7
Хуанми
24
Руйбаль
6
Авила
6
Авила
24
Руйбаль
Остались в запасе
Алавес
Бетис
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Алавес - Бетис
1
1
4
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
8
Нарушения
17
16
Офсайды
1
1
Количество передач
300
530
Сейвы
3
1
Точность передач %
66
82
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.21
1.56
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
- : -
04.12.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Матео Бускетс Феррер
(Пальма-де-Мальорка)
Стадион:
Мендисорроса
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