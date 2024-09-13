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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Леганес
Бетис - Леганес: обзор матча 13 сентября 2024
Бетис
13.09.2024, пятница, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Леганес
74'
Э. Абде
86'
В. Роке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Леганес
Замена
А. Руйбаль
️️️️
П. Форнальс
87'
ГОЛ! 2:0!
В. Роке
86'
ГОЛ! 1:0!
Э. Абде
Пас отдал
Э. Бельерин
74'
66'
Замена
Х. Чикко
️️️️
И. Нею
Замена
Э. Бельерин
️️️️
Ю. Сабали
62'
Замена
В. Роке
️️️️
А. Диао
62'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Л. Авила
61'
61'
Замена
С. Сиссе
️️️️
О. Родригес
61'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Э. Франкеса
46'
Замена
М. Настасич
️️️️
Х. Саэнс
46'
Замена
А. Альтимира
️️️️
Х. Крус
Желтая карточка
Адриан
41'
37'
Желтая карточка
В. Розье
Замена
С. Альтимира
️️️️
В. Карвалью
26'
11'
Желтая карточка
Х. Крус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
8
Пабло Форнальс
(К)
АП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Хуан Крус
АП
14
Оскар Родригес
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
14
Икер Лосада
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
17
Хесус Родригес
ЦФ
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
14
Хулиан Чикко
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
4-2-3-1
1
Силва
15
Перро
3
Льоренте
4
Натан
20
Сабали
21
Рока
10
Карвалью
10
Эз Абде
8
Форнальс
11
Диао
6
Авила
3-3-1-2-1
12
Сориано
15
Эрнандес
23
Саэнс
55
Гонсалес
19
Розье
91
Нею
15
Франкеса
5
Брашанац
19
Крус
14
Родригес
22
Аллер
20
Сабали
2
Бельерин
2
Бельерин
20
Сабали
10
Карвалью
5
Альтимира
5
Альтимира
10
Карвалью
6
Авила
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
6
Авила
8
Форнальс
24
Руйбаль
24
Руйбаль
8
Форнальс
11
Диао
9
Роке
9
Роке
11
Диао
23
Саэнс
22
Настасич
22
Настасич
23
Саэнс
19
Крус
2
Альтимира
2
Альтимира
19
Крус
15
Франкеса
13
Тапиа
13
Тапиа
15
Франкеса
91
Нею
14
Чикко
14
Чикко
91
Нею
14
Родригес
8
Сиссе
8
Сиссе
14
Родригес
Остались в запасе
Бетис
Леганес
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
17
Хесус Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Марко Дмитрович
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
17
Хесус Родригес
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Бетис - Леганес
1
2
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
11
18
Офсайды
2
1
Количество передач
608
352
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.09
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Бенито Вильямарин
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