«Сочи» нацелился на испанского форварда

«Сочи» желает заполучить нападающего «Леганеса» Мигеля де ла Фуэнте. Однако клуб Сегунды пока не рассматривает вариант его ухода.
«Леганес» ведет борьбу за выход в Примеру, а де ла Фуэнте является одним из лидеров нападения команды. Сейчас у клуба нет равноценной замены игроку такого уровня, поэтому клуб твердо настроен сохранить его.
По данным Legalbet, переговоры по футболисту продолжаются.
- В этом сезоне 26-летний де ла Фуэнте провел за «Леганес» 4 матча, забил 2 гола. В прошлом сезоне клуб играл в Ла Лиге, а футболист поучаствовал в 38 встречах чемпионата и Кубке Испании, в которых забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
Источник: Sport24