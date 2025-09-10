«Сочи» нацелился на испанского форварда

«Сочи» желает заполучить нападающего «Леганеса» Мигеля де ла Фуэнте. Однако клуб Сегунды пока не рассматривает вариант его ухода.

«Леганес» ведет борьбу за выход в Примеру, а де ла Фуэнте является одним из лидеров нападения команды. Сейчас у клуба нет равноценной замены игроку такого уровня, поэтому клуб твердо настроен сохранить его.

По данным Legalbet, переговоры по футболисту продолжаются.