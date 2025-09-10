Введите ваш ник на сайте
«Сочи» нацелился на испанского форварда

Вчера, 15:21
2

«Сочи» желает заполучить нападающего «Леганеса» Мигеля де ла Фуэнте. Однако клуб Сегунды пока не рассматривает вариант его ухода.

«Леганес» ведет борьбу за выход в Примеру, а де ла Фуэнте является одним из лидеров нападения команды. Сейчас у клуба нет равноценной замены игроку такого уровня, поэтому клуб твердо настроен сохранить его.

По данным Legalbet, переговоры по футболисту продолжаются.

  • В этом сезоне 26-летний де ла Фуэнте провел за «Леганес» 4 матча, забил 2 гола. В прошлом сезоне клуб играл в Ла Лиге, а футболист поучаствовал в 38 встречах чемпионата и Кубке Испании, в которых забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Еще по теме:
«Сочи» купит защитника у «Крыльев Советов» за 100 миллионов рублей 1
Осинькин объяснил, почему согласился возглавить «Сочи» 2
Заболотный раскритиковал бывшего тренера: «Души у него нет» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Сегунда Леганес Сочи де ла Фуэнте Мигель
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1757507872
С таким заголовком, я подумал про Ямаля! :))))
Ответить
lek!
1757508445
С такой статистикой нужно забирать . Не понятен Леганес 38 матчей 2 гола ( голеадор **** ) нафига он вам нужен ?
Ответить
