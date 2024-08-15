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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Жирона
Бетис - Жирона: обзор матча 15 августа 2024
Бетис
15.08.2024, четверг, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Жирона
6'
М. Бартра
72'
Г. Мисехуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Жирона
Желтая карточка
А. Руйбаль
87'
Желтая карточка
Р. Перро
83'
81'
Замена
К. Стуани
️️️️
Б. Хиль
81'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
А. Руис
Замена
Д. Кардозо
️️️️
В. Карвалью
79'
Замена
С. Альтимира
️️️️
М. Рока
79'
72'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мисехуи
Пас отдал
И. Альмена
71'
Замена
Г. Мисехуи
️️️️
Я. Эррера
Замена
Л. Авила
️️️️
А. Руйбаль
70'
66'
Замена
И. Альмена
️️️️
Порту
66'
Замена
Д. Солис
️️️️
О. Ромеу
Замена
Э. Абде
️️️️
Хуанми
59'
Замена
Родри
️️️️
П. Форнальс
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Бартра
Пас отдал
Н. Фекир
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Набиль Фекир
(К)
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
(К)
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
10
Порту
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
12
Лукас Алькасар
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Родри
АП
14
Икер Лосада
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
73
Хоэль Рока
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
14
Джон Солис
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
23
Икер Альмена
ПВ
26
Габриэль Мисехуи
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-3-1
1
Силва
15
Перро
5
Бартра
3
Льоренте
20
Сабали
10
Карвалью
21
Рока
8
Форнальс
10
Фекир
24
Руйбаль
7
Хуанми
3-1-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
3
Гутьеррес
5
Лопес
21
Эррера
21
Ромеу
10
Порту
23
Мартин
17
Хиль
9
Руис
21
Рока
5
Альтимира
5
Альтимира
21
Рока
10
Карвалью
5
Кардозо
5
Кардозо
10
Карвалью
8
Форнальс
10
Родри
10
Родри
8
Форнальс
7
Хуанми
10
Эз Абде
10
Эз Абде
7
Хуанми
24
Руйбаль
6
Авила
6
Авила
24
Руйбаль
9
Руис
37
Крейчи
37
Крейчи
9
Руис
21
Ромеу
14
Солис
14
Солис
21
Ромеу
10
Порту
23
Альмена
23
Альмена
10
Порту
21
Эррера
26
Мисехуи
26
Мисехуи
21
Эррера
17
Хиль
7
Стуани
7
Стуани
17
Хиль
Остались в запасе
Бетис
Жирона
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
12
Лукас Алькасар
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
19
Тони Вилья
ЛВ
73
Хоэль Рока
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
12
Лукас Алькасар
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
19
Тони Вилья
ЛВ
73
Хоэль Рока
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Бетис - Жирона
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
7
Офсайды
1
3
Количество передач
370
579
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.92
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Жирона
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
3 : 2
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Ортис Арьяс
Стадион:
Бенито Вильямарин
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