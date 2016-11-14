Отбор на ЧМ-2018. Дубль Роналду помог Португалии победить Латвию

В матче отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Португалии дома выиграла у команды Латвии – 2:1. В составе хозяев два гола забил нападающий Криштиану Роналду.

Победа позволила подопечным Фернанду Сантуша набрать девять очков и подняться на вторую строчку в турнирной таблице группы B.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа B. 4-й тур​

Португалия – Латвия – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 28; 1:1 – Зюзин, 67; 2:1 – Карвалью, 70; 3:1 – Роналду, 85; 4:1 – Алвеш, 90.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)