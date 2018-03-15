Бруну Алвеш, Мануэль Фернандеш и Роналду – в составе португальцев на товарищеские матчи

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объявил заявку команды на товарищеские матчи.

Вратари: Антони Лопеш, Руй Патрисиу, Бету.

Защитники: Бруну Алвеш, Седрик Соареш, Фабиу Коэнтрау, Жоао Канселу, Жозе Фонте, Рафаэль Геррейру, Роланду, Рубен Диас.

Полузащитники: Адриен Силва, Андре Гомеш, Бруну Фернандеш, Жоау Мариу, Жоао Моутинью, Мануэль Фернандеш, Рубен Невеш, Виллиам Карвалью.

Игроки атаки: Андре Силва, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Желсон Мартиньш, Гонсало Гедеш, Рикарду Курежма.

Позиции футболистов указаны в соответствии с сообщением на официальном сайте федерации футбола Португалии.

23 марта чемпионы Европы встретятся со сборной Египта, 26 – с командой Голландии. «Оранье» ранее объявили свою заявку.