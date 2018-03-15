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    Бруну Алвеш, Мануэль Фернандеш и Роналду – в составе португальцев на товарищеские матчи

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объявил заявку команды на товарищеские матчи.

    Вратари: Антони Лопеш, Руй Патрисиу, Бету.

    Защитники: Бруну Алвеш, Седрик Соареш, Фабиу Коэнтрау, Жоао Канселу, Жозе Фонте, Рафаэль Геррейру, Роланду, Рубен Диас.

    Полузащитники: Адриен Силва, Андре Гомеш, Бруну Фернандеш, Жоау Мариу, Жоао Моутинью, Мануэль Фернандеш, Рубен Невеш, Виллиам Карвалью.

    Игроки атаки: Андре Силва, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Желсон Мартиньш, Гонсало Гедеш, Рикарду Курежма.

    Позиции футболистов указаны в соответствии с сообщением на официальном сайте федерации футбола Португалии.

    23 марта чемпионы Европы встретятся со сборной Египта, 26 – с командой Голландии. «Оранье» ранее объявили свою заявку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2018 16:26
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