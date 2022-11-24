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Фабиу Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
Завершил карьеру
11 марта 1988 (38), Вила-ду-Конди
#17 | Защитник
179 см | 66 кг
Португалия
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Публикации
Коэнтрау поддержал Роналду, назвав его критиков «дерьмом»
2022.11.24 07:47
1
Коэнтрау дисквалифицировали в Португалии. Он закончил карьеру год назад
2022.08.11 23:36
«Чемпионат»: экс-защитник «Реала» Коэнтрау – один из кандидатов на замену Рамиреса
2021.02.15 17:34
4
Коэнтрау и Дренте попали в список худших игроков в истории «Реала» по версии AS
2020.05.06 16:18
4
Коэнтрау соврал в суде о завершении карьеры. Ему грозит обвинение в даче ложных показаний
2020.01.30 13:35
2
A Bola: Коэнтрау перейдет в «Порту»
2019.07.25 09:47
Фото
Коэнтрау расторг контракт с «Реалом». Игрок перешел в «Риу Аве»
2018.09.01 01:52
2
Яхта Коэнтрау спасла 15 тонущих рыбаков
2018.07.24 09:44
7
Коэнтрау отказался от вызова в сборную Португалии на ЧМ-2018
2018.05.15 00:50
2
Бруну Алвеш, Мануэль Фернандеш и Роналду – в составе португальцев на товарищеские матчи
2018.03.15 16:26
Коэнтрау в Астане второй раз за сезон расплакался после замены
2018.02.16 19:15
1
Фото
Браво, Стоунс, Крыховяк, Саншеш и Хесе – в антисборной-2017 по версии Marca
2017.10.23 20:49
10
Фото
Коэнтрау перешел из «Реала» в «Спортинг»
2017.07.05 15:27
2
Коэнтрау перейдет в «Спортинг» на правах аренды
2017.06.05 15:27
«Спортинг» заинтересован в переходе Коэнтрау
2017.05.09 06:51
1
Зидан продолжает верить в Коэнтрау
2017.04.03 07:32
1
Зидан поддержал Коэнтрау
2017.01.29 08:47
1
Коэнтрау вернулся в общую группу
2016.09.16 15:21
Коэнтрау пробудет в лазарете до ноября
2016.07.08 13:38
Коэнтрау хочет вернуться в «Бенфику»
2016.04.28 09:58
2
Сантуш: «Травма Данни – потеря для Португалии накануне Евро-2016»
2016.04.21 10:15
2
Коэнтрау пропустит Евро-2016
2016.04.14 17:41
Фото
Коэнтрау сломал ногу в последнем матче за «Монако»
2016.02.08 16:43
3
Коэнтрау приступил к тренировкам в общей группе
2015.11.10 17:43
Коэнтрау: «Ко мне не было никакого снисхождения»
2015.10.09 17:09
2
Коэнтрау: «Я счастлив, что у меня появилась возможность выступать за «Монако»
2015.08.29 07:39
Васильев: «Рассчитываем, что мастерство и опыт Коэнтрау принесут пользу «Монако»
2015.08.29 06:56
«Интер» планирует подписать левого защитника, приоритетная цель – Гулам
2015.08.27 13:46
Черышев останется в «Реале»
2015.08.27 13:13
10
Коэнтрау переходит в «Монако»
2015.08.26 19:41
1
1
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