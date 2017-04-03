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    Зидан продолжает верить в Коэнтрау

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на слова Фабиу Коэнтрау, который из-за травм не может помочь своей команде. Португальский футболист готов по окончании сезона перебраться в связи с этим в лиссабонскую «Бенфику».

    «Я продолжаю рассчитывать на Коэнтрау. В последнее время у него были проблемы с физическим состоянием и травмами, но он сыграл за «Реал» много матчей и выиграл Лигу чемпионов. Сейчас ему следует помнить об этом.

    Он долго был травмирован, а после подобных травм часто проходится иметь дело с другими проблемами. Они мешают игроку быть на должном уровне.

    Слова Коэнтрау были искренними, но я надеюсь, что по окончании нынешнего сезона он будет останется в нашем клубе», – сказал Зидан.

    В текущем сезоне Коэнтрау провел в составе «Реала» лишь один матч.

    Источник: Marca

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    03.04.2017 07:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Spectr34 3 апреля 2017, 09:42

      Посмотрим!!!

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