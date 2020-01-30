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  • Коэнтрау соврал в суде о завершении карьеры. Ему грозит обвинение в даче ложных показаний

Коэнтрау соврал в суде о завершении карьеры. Ему грозит обвинение в даче ложных показаний

30 января 2020, 13:35
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Бывшему защитнику «Реала» Фабиу Коэнтрау грозит судебное преследование за дачу ложных показаний, сообщает Renascenca.

Португалец в среду выступал в суде по делу об атаке на академию «Спортинга». Его спросили про профессию, на что Коэнтрау сказал: «Я футболист, завершивший карьеру».

Позже он заявил изданию Tribuna Expresso, что «готов принять новый вызов», и уточнил, что «естественно, не завершал карьеру». Источник утверждает, что из-за этого заявления у португальца могут возникнуть проблемы, так как за дачу ложных показаний в суде предусмотрено наказание вплоть до трех лет тюрьмы.

  • 31-летний Коэнтрау после ухода из «Риу Аве» в июле находится без клуба.
  • С 2011-го по 2018 год защитник играл за «Реал».

Источник: Renascenca

Renascenca - частная португальская радиостанция. Основана в 1934 году.

Испания. Примера Португалия. Примейра Реал Спортинг Коэнтрау Фабиу
Комментарии (2)
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mihail200606
1580385091
А такие надежды подавал.. Одно время по потенциалу выше Кристины котировался.. Давно, конечно, это было..
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Rus9I
1580389036
Бред! Он может делать что хочет. Если на тот момент он завершил карьеру. А на следующий день он решил её возобновить, это его правело. Никаких ложных показаний нет.
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