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    Коэнтрау соврал в суде о завершении карьеры. Ему грозит обвинение в даче ложных показаний

    Бывшему защитнику «Реала» Фабиу Коэнтрау грозит судебное преследование за дачу ложных показаний, сообщает Renascenca.

    Португалец в среду выступал в суде по делу об атаке на академию «Спортинга». Его спросили про профессию, на что Коэнтрау сказал: «Я футболист, завершивший карьеру».

    Позже он заявил изданию Tribuna Expresso, что «готов принять новый вызов», и уточнил, что «естественно, не завершал карьеру». Источник утверждает, что из-за этого заявления у португальца могут возникнуть проблемы, так как за дачу ложных показаний в суде предусмотрено наказание вплоть до трех лет тюрьмы.

    • 31-летний Коэнтрау после ухода из «Риу Аве» в июле находится без клуба.
    • С 2011-го по 2018 год защитник играл за «Реал».

    Источник: Renascenca

    Renascenca - частная португальская радиостанция. Основана в 1934 году.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6654

      mihail200606 59 минут назад

      А такие надежды подавал.. Одно время по потенциалу выше Кристины котировался.. Давно, конечно, это было..

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