Коэнтрау соврал в суде о завершении карьеры. Ему грозит обвинение в даче ложных показаний

Бывшему защитнику «Реала» Фабиу Коэнтрау грозит судебное преследование за дачу ложных показаний, сообщает Renascenca.

Португалец в среду выступал в суде по делу об атаке на академию «Спортинга». Его спросили про профессию, на что Коэнтрау сказал: «Я футболист, завершивший карьеру».

Позже он заявил изданию Tribuna Expresso, что «готов принять новый вызов», и уточнил, что «естественно, не завершал карьеру». Источник утверждает, что из-за этого заявления у португальца могут возникнуть проблемы, так как за дачу ложных показаний в суде предусмотрено наказание вплоть до трех лет тюрьмы.