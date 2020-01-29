Коэнтрау соврал в суде о завершении карьеры. Ему грозит обвинение в даче ложных показаний

А такие надежды подавал.. Одно время по потенциалу выше Кристины котировался.. Давно, конечно, это было..
Бывшему защитнику «Реала» Фабиу Коэнтрау грозит судебное преследование за дачу ложных показаний, сообщает Renascenca.
Португалец в среду выступал в суде по делу об атаке на академию «Спортинга». Его спросили про профессию, на что Коэнтрау сказал: «Я футболист, завершивший карьеру».
Позже он заявил изданию Tribuna Expresso, что «готов принять новый вызов», и уточнил, что «естественно, не завершал карьеру». Источник утверждает, что из-за этого заявления у португальца могут возникнуть проблемы, так как за дачу ложных показаний в суде предусмотрено наказание вплоть до трех лет тюрьмы.
- 31-летний Коэнтрау после ухода из «Риу Аве» в июле находится без клуба.
- С 2011-го по 2018 год защитник играл за «Реал».