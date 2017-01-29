Зидан поддержал Коэнтрау

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан адресовал слова поддержки защитнику команды Фабиу Коэнтрау, который практически не имеет игровой практики из-за хронических проблем со здоровьем.

«Коэнтрау продолжает восстанавливаться после травмы. Сейчас ему уже намного лучше. Ему предстоит непростая работа после травмы, которая у него была.

Пять месяцев восстановления – это нормально. Я обещаю, что буду доверять этому футболисту так же, как и всем остальным, когда он вернется», – сказал француз.

В текущем сезоне португалец провел на поле в матчах Примеры лишь 23 минуты.