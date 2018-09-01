Коэнтрау расторг контракт с «Реалом». Игрок перешел в «Риу Аве»

Очень жаль, что карьера Фабио, выпала на тот момент когда в Реале начал играть Марсело. Коэнтрау конечно не много слабее бразильца, но тоже достоин звания топ-защитника.
Защитник Фабио Коэнтрау расторг соглашение с «Реалом», контракт аннулирован по соглашению сторон.
Игрок перешел в португальский «Риу Аве». Коэнтрау – воспитанник этого клуба.
Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в «Спортинге». Он сыграл в 25 матчах чемпионата Португалии, забил один гол и отдал две голевые передачи.
Guess who's back! @Fabio_Coentrao está de volta!!— Rio Ave FC (@RioAve_FC) 31 августа 2018 г.
Bem-vindo Coentrão! #embarquerumoavitoria #muitonossosemigual pic.twitter.com/kJoE2FBbTq