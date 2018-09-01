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    Коэнтрау расторг контракт с «Реалом». Игрок перешел в «Риу Аве»

    Защитник Фабио Коэнтрау расторг соглашение с «Реалом», контракт аннулирован по соглашению сторон.

    Игрок перешел в португальский «Риу Аве». Коэнтрау – воспитанник этого клуба.

    Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в «Спортинге». Он сыграл в 25 матчах чемпионата Португалии, забил один гол и отдал две голевые передачи.

    Источник: ФК «Реал»

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    01.09.2018 01:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 1 сентября 2018, 17:04

      Очень жаль, что карьера Фабио, выпала на тот момент когда в Реале начал играть Марсело. Коэнтрау конечно не много слабее бразильца, но тоже достоин звания топ-защитника.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 1 сентября 2018, 10:10

      Бесславно.

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