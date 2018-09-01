Коэнтрау расторг контракт с «Реалом». Игрок перешел в «Риу Аве»

Защитник Фабио Коэнтрау расторг соглашение с «Реалом», контракт аннулирован по соглашению сторон.

Игрок перешел в португальский «Риу Аве». Коэнтрау – воспитанник этого клуба.

Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в «Спортинге». Он сыграл в 25 матчах чемпионата Португалии, забил один гол и отдал две голевые передачи.