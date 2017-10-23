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  • Браво, Стоунс, Крыховяк, Саншеш и Хесе – в антисборной-2017 по версии Marca

Браво, Стоунс, Крыховяк, Саншеш и Хесе – в антисборной-2017 по версии Marca

23 октября 2017, 20:49
10

Ранее FIFPro объявила символическую команду 2017 года.

Испанское издание Marca опубликовало состав худших футболистов.

Вратарь: Клаудио Браво, «Манчестер Сити»

Защитники: Джон Стоунс, «Манчестер Сити»; Жереми Матье, «Барселона»/«Спортинг»; Фабиу Коэнтрау, «Реал»/«Спортинг».

Полузащитники: Николас Гайтан, «Атлетико»; Ренату Саншеш, «Бавария»/«Суонси Сити»; Гжегож Крыховяк, «ПСЖ»/«Вест Бромвич»; Андре Гомеш, «Барселона».

Нападающие: Венсан Янссен, «Тоттенхэм»/«Фенербахче»; Пако Алькасер, «Барселона»; Хесе, «ПСЖ»/«Лас-Пальмас»/«Сток Сити».

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Манчестер Сити Барселона Спортинг Реал Атлетико Бавария Суонси ПСЖ Вест Бромвич Фенербахче Тоттенхэм Лас-Пальмас Сток Сити Матье Жереми Коэнтрау Фабиу Браво Клаудио Гайтан Николас Крыховяк Гжегож Алькасер Пако Хесе Гомеш Андре Стоунз Джон Янссен Венсан Саншеш Ренату
Комментарии (10)
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Italian_93
1508781397
Гомеш в Барсе играет придурки
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DePisuares
1508781641
Трындец, эта антисборная может любой клуб в России обыграть))
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bset
1508782187
Это типа худшие из лучших?) Самая бредовая сборная, что я когда-либо видел)
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Ливepпуль
1508782398
Щас мы защитника лучшей команды АПЛ закинуть в антисборную
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BRO_football
1508782448
А где игроки ЦСКА? Или это слишком мелкий клуб для антисборной, даже несмотря на участие в Лиге чемпионов? Без обид, но армейцы должны там быть. Акинфеев старался, свой знаменитый антирекорд набивал. Васин тупил в каждом матче, из-за его ляпов ЦСКА в каждом втором матче пропускает. Неужели они не заслужили? Манчестер Сити, ПСЖ лидеры своих национальных чемпионатов, однако их игроки почему-то есть в антисборной. P.S. Это всё сарказм конечно же
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bset
1508783472
А про Браво вообще смешно. Хотя видимо отразить 3 пенальти подряд, как это было на Кубке Конфедераций, каждый дурак может))
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ДАША Д
1508811816
Не понятен принцип отбора.
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OfaZavr
1508831570
обычно лучших отмечали только, зачем других в грязь опускать.
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84aivengo
1508951834
а вдруг они,если всех вместе собрать,разыграются ?
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