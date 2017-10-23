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    Браво, Стоунс, Крыховяк, Саншеш и Хесе – в антисборной-2017 по версии Marca

    Ранее FIFPro объявила символическую команду 2017 года.

    Испанское издание Marca опубликовало состав худших футболистов.

    Вратарь: Клаудио Браво, «Манчестер Сити»

    Защитники: Джон Стоунс, «Манчестер Сити»; Жереми Матье, «Барселона»/«Спортинг»; Фабиу Коэнтрау, «Реал»/«Спортинг».

    Полузащитники: Николас Гайтан, «Атлетико»; Ренату Саншеш, «Бавария»/«Суонси Сити»; Гжегож Крыховяк, «ПСЖ»/«Вест Бромвич»; Андре Гомеш, «Барселона».

    Нападающие: Венсан Янссен, «Тоттенхэм»/«Фенербахче»; Пако Алькасер, «Барселона»; Хесе, «ПСЖ»/«Лас-Пальмас»/«Сток Сити».

    Источник: Marca

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    23.10.2017 20:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 октября 2017, 20:17

      а вдруг они,если всех вместе собрать,разыграются ?

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 октября 2017, 10:52

      обычно лучших отмечали только, зачем других в грязь опускать.

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 24 октября 2017, 05:23

      Не понятен принцип отбора.

      0
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > ДАША Д 24 октября 2017, 14:06

      типа только недавно подающие большие надежды, а теперь...

      0
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      Рейтинг: +25028

      bset 23 октября 2017, 21:31

      А про Браво вообще смешно. Хотя видимо отразить 3 пенальти подряд, как это было на Кубке Конфедераций, каждый дурак может))

      0
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      Рейтинг: +12134

      BRO_football 23 октября 2017, 21:14

      А где игроки ЦСКА? Или это слишком мелкий клуб для антисборной, даже несмотря на участие в Лиге чемпионов? Без обид, но армейцы должны там быть. Акинфеев старался, свой знаменитый антирекорд набивал. Васин тупил в каждом матче, из-за его ляпов ЦСКА в каждом втором матче пропускает. Неужели они не заслужили? Манчестер Сити, ПСЖ лидеры своих национальных чемпионатов, однако их игроки почему-то есть в антисборной.

      P.S. Это всё сарказм конечно же

      3
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      Рейтинг: +171

      Ливepпуль 23 октября 2017, 21:13

      Щас мы защитника лучшей команды АПЛ закинуть в антисборную

      0
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      Рейтинг: +25028

      bset 23 октября 2017, 21:09

      Это типа худшие из лучших?) Самая бредовая сборная, что я когда-либо видел)

      0
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 23 октября 2017, 21:00

      Трындец, эта антисборная может любой клуб в России обыграть))

      2
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 23 октября 2017, 20:56

      Гомеш в Барсе играет придурки

      -1
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