Браво, Стоунс, Крыховяк, Саншеш и Хесе – в антисборной-2017 по версии Marca

Ранее FIFPro объявила символическую команду 2017 года.
Испанское издание Marca опубликовало состав худших футболистов.
Вратарь: Клаудио Браво, «Манчестер Сити»
Защитники: Джон Стоунс, «Манчестер Сити»; Жереми Матье, «Барселона»/«Спортинг»; Фабиу Коэнтрау, «Реал»/«Спортинг».
Полузащитники: Николас Гайтан, «Атлетико»; Ренату Саншеш, «Бавария»/«Суонси Сити»; Гжегож Крыховяк, «ПСЖ»/«Вест Бромвич»; Андре Гомеш, «Барселона».
Нападающие: Венсан Янссен, «Тоттенхэм»/«Фенербахче»; Пако Алькасер, «Барселона»; Хесе, «ПСЖ»/«Лас-Пальмас»/«Сток Сити».
Источник: Marca