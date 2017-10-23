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    Буффон, Рамос, Иньеста, Месси и Роналду – в сборной года FIFPro

    Издание Marca объявило состав команды 2017 года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

    Вратарь: Джанлуиджи Буффон, «Ювентус».

    Защитники: Дани Алвес, «Ювентус»/«ПСЖ»; Леонардо Бонуччи, «Ювентус»/«Милан»; Серхио Рамос, «Реал»; Марсело, «Реал».

    Полузащитники: Лука Модрич, «Реал»; Тони Кроос, «Реал»; Андрес Иньеста, «Барселона».

    Нападающие: Неймар, «Барселона»/«ПСЖ»; Лионель Месси, «Барселона»; Криштиану Роналду, «Реал».

    Самый молодой игрок сборной – Неймар (25 лет), самый возрастной – Буффон (39).

    Источник: Marca

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    23.10.2017 20:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +161

      Лошак 13 декабря 2017, 14:51

      Мы на конюшне таких списков в день по несколько составляем! Когда собчачка не приходит.

      0
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 23 октября 2017, 22:17

      Дибала вместо Иньесты,вместо Неймара- Левандовски или Кавани

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      Рейтинг: +93

      Rooney102 > dinar7777dinar 25 октября 2017, 17:28

      Левандовски в Германии забил 30 и пасов отдал 5,Неймар 13 и пасов отдал 9. в ЛЧ Роберт забил 8 и 1 пас.Неймар 4 гола и 8 пасов.Кавани 35 голов и 3 паса и в ЛЧ 8 голов и 1 пас.так что золотой ребенок далек от таких показателей,а то что он против Селтика в основном пасов назаписывал (5 пасов) дак я бы во внимание даже не брал

      0
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 > dinar7777dinar 25 октября 2017, 17:32

      так что ты маленько анализируй полезность игрока,все-таки Кавани больше достоин,у него и партнеров,как Суарес и Месси нет,Которые реально убийцы

      0
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      Рейтинг: +175

      Seamus 23 октября 2017, 21:49

      Бонуччи? Не Кьеллини?

      2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 23 октября 2017, 21:03

      Сборная трех клубов, FIFA наверное очень старалась, когда ее составляла?

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 23 октября 2017, 20:53

      А Алвес в ПСЖ не играет...? Неймар играет, а Дани все то в Юве сидит)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +79

      Zorro 20 23 октября 2017, 20:28

      Вместо Иньесты должен быть Казимиро.

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