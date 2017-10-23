Буффон, Рамос, Иньеста, Месси и Роналду – в сборной года FIFPro

Издание Marca объявило состав команды 2017 года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
Вратарь: Джанлуиджи Буффон, «Ювентус».
Защитники: Дани Алвес, «Ювентус»/«ПСЖ»; Леонардо Бонуччи, «Ювентус»/«Милан»; Серхио Рамос, «Реал»; Марсело, «Реал».
Полузащитники: Лука Модрич, «Реал»; Тони Кроос, «Реал»; Андрес Иньеста, «Барселона».
Нападающие: Неймар, «Барселона»/«ПСЖ»; Лионель Месси, «Барселона»; Криштиану Роналду, «Реал».
Самый молодой игрок сборной – Неймар (25 лет), самый возрастной – Буффон (39).
Источник: Marca