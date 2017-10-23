Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Буффон, Рамос, Иньеста, Месси и Роналду – в сборной года FIFPro

23 октября 2017, 20:17
8

Издание Marca объявило состав команды 2017 года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Вратарь: Джанлуиджи Буффон, «Ювентус».

Защитники: Дани Алвес, «Ювентус»/«ПСЖ»; Леонардо Бонуччи, «Ювентус»/«Милан»; Серхио Рамос, «Реал»; Марсело, «Реал».

Полузащитники: Лука Модрич, «Реал»; Тони Кроос, «Реал»; Андрес Иньеста, «Барселона».

Нападающие: Неймар, «Барселона»/«ПСЖ»; Лионель Месси, «Барселона»; Криштиану Роналду, «Реал».

Самый молодой игрок сборной – Неймар (25 лет), самый возрастной – Буффон (39).

Источник: Marca
Испания. Примера Италия. Кубок Реал Ювентус ПСЖ Барселона Милан Рамос Серхио Марсело Месси Лионель Иньеста Андрес Кроос Тони Роналду Криштиану Буффон Джанлуиджи Модрич Лука Алвес Дани Бонуччи Леонардо Неймар
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Zorro 20
1508779719
Вместо Иньесты должен быть Казимиро.
Ответить
I_R_O_N_M_A_N
1508781201
А Алвес в ПСЖ не играет...? Неймар играет, а Дани все то в Юве сидит)))
Ответить
Freyk
1508781821
Сборная трех клубов, FIFA наверное очень старалась, когда ее составляла?
Ответить
Seamus
1508784541
Бонуччи? Не Кьеллини?
Ответить
Rooney102
1508786228
Дибала вместо Иньесты,вместо Неймара- Левандовски или Кавани
Ответить
Лошак
1513165910
Мы на конюшне таких списков в день по несколько составляем! Когда собчачка не приходит.
Ответить
Главные новости
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
1
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
4
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
2
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
11
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
9
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
Все новости
Все новости
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
Вчера, 15:17
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
Вчера, 11:12
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
Вчера, 01:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+