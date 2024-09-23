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Клаудио Браво
Клаудио Браво
Завершил карьеру
13 марта 1983 (43), Буин
#1 | Вратарь
185 см | 84 кг
Чили | Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
41-летний вратарь готов возобновить карьеру, чтобы заменить тер Стегена в «Барселоне»
2024.09.23 15:15
5
Экс-вратарь «Барселоны» и «Манчестер Сити» Браво завершил карьеру
2024.08.27 12:48
1
Фото
«Бетис» продлил контракт с 38-летним вратарем Браво
2022.04.05 18:28
1
Вратарь «Бетиса» Браво пропустит матч с «Зенитом» (La Tercera)
2022.02.17 08:48
3
Фото
Браво – о неназначенном пенальти в ворота Уругвая: «Судья убил игру»
2020.10.09 11:21
Фото
«Бетис» объявил о подписании экс-вратаря «Манчестер Сити» Браво
2020.08.31 07:39
1
Фото
Браво ушел из «Манчестер Сити»
2020.08.18 15:17
1
Goal: Браво перейдет из «Манчестер Сити» в «Бетис»
2020.08.11 13:37
2
Браво стал первым вратарем в истории ЛЧ, которого удалили после выхода на замену
2019.11.07 06:50
4
Гомес, Ориги, Салах сыграют с первых минут против «Манчестер Сити»; Браво, Зинченко, Родри – в старте чемпионов
2019.08.04 16:12
Фото
Голкипер «Манчестер Сити» Браво купил дома жертвам лесных пожаров
2019.08.02 19:38
7
«Манчестер Сити» присматривается к 35-летнему голкиперу без клуба Кавальери
2018.08.24 11:10
2
«Манчестер Сити» вернул из аренды Мурича из-за травмы Браво
2018.08.23 06:13
Навас заменит травмированного Браво в «Манчестер Сити»
2018.08.22 08:35
21
У вратаря «Манчестер Сити» Браво разрыв ахилла
2018.08.21 00:39
1
«Наполи» запросил у «Сити» за Жоржиньо Зинченко и Браво
2018.04.29 00:13
1
Санчес установил рекорд по количеству матчей за сборную Чили
2018.03.25 16:27
2
Браво может заменить Рейну в «Наполи»
2018.03.25 09:41
Клаудио Браво из шести последних пенальти в свои ворота отразил пять
2017.10.25 01:32
4
Фото
Браво, Стоунс, Крыховяк, Саншеш и Хесе – в антисборной-2017 по версии Marca
2017.10.23 20:49
10
Игроки сборной Чили создали новую группу в Whatsapp, не пригласив туда Браво
2017.10.21 13:41
2
Жена Браво: «Некоторые игроки сборной Чили во время подготовки к матчам развлекались и пьянствовали»
2017.10.11 20:29
10
Источник: Браво рассматривает варианты ухода из «Манчестер Сити»
2017.10.08 10:59
Браво: «Санчес был разочарован тем, что не смог перейти в «Манчестер Сити»
2017.09.10 06:56
Фото
Браво – лучший голкипер Кубка конфедераций-2017
2017.07.03 00:01
8
Браво: «Сборная Чили играла сердцем. Мы ни о чем не жалеем»
2017.07.02 23:40
1
Пицци: «Браво находится в отличной форме. Он был готов к серии пенальти»
2017.06.29 00:37
7
Браво: «Мы остановили чемпионов Европы»
2017.06.29 00:22
1
Фото
Браво признан лучшим игроком матча Чили и Португалии
2017.06.28 23:50
20
Браво не сыграет против Камеруна на Кубке конфедераций и может пропустить матч против Германии
2017.06.15 22:15
1
2
3
4
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