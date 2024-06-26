Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Клаудио Браво
Статистика
Клаудио Браво - статистика
Завершил карьеру
13 марта 1983 (43), Буин
#1 | Вратарь
185 см | 84 кг
Чили | Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Кубок Америки 2024
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Испания. Примера 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Суперкубок Испании 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Кубок Америки 2021
Лига Европы 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Суперкубок Англии 2019
Суперкубок Англии 2018
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Кубок конфедераций 2017
Лига чемпионов 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Кубок Америки 2016
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017
Суперкубок Испании 2016
Испания. Примера 2015/2016
Клубный чемпионат мира 2015
Кубок Америки 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Испания. Примера 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Испания. Примера 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Кубок Америки 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чили
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, 2 тур
Чили
0 : 1
26.06.2024
Аргентина
1' - 90'
Кубок Америки, 1 тур
Перу
0 : 0
22.06.2024
Чили
1' - 90'
Главные новости
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
1
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
1
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
2
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
5
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
Видео
Аршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
3
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
16
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
12
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+