Клаудио Браво - статистика
#25 | Вратарь
|Имя
|Клаудио
|Фамилия
|Браво
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буин
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|84
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Клаудио
|Фамилия
|Браво
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буин
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|84
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|4:1
|Бетис
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|05.03.2023
|1' - 90'
|Бетис
|0:0
|Реал
|Испания. Примера, 24 тур
|24.02.2023
|1' - 90'
|Эльче
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Альмерия
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Реал (Мадрид)
|24.02.2023
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|18.02.2023
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:4
|Сельта (Виго)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|21.01.2023
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|06.11.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|19.10.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Альмерия (Альмерия)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Жирона (Жирона)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Бетис (Севилья)