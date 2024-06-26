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Расписание матчей
Кубок Америки
Чили - Аргентина
Чили - Аргентина: обзор матча 26 июня 2024
Чили
26.06.2024, среда, 04:00
Кубок Америки, группа A, 2 тур
0 : 1
Завершен
Аргентина
88'
Л. Мартинес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чили - Аргентина
88'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Замена
Н. Фернандес
️️️️
М. Исла
87'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Э. Варгас
87'
83'
Замена
М. Акунья
️️️️
Н. Тальяфико
83'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Н. Молина
Желтая карточка
М. Исла
82'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Э. Пульгар
76'
73'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Н. Гонсалес
73'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Х. Альварес
Замена
М. Боладос
️️️️
А. Санчес
65'
64'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Э. Фернандес
Желтая карточка
Г. Суасо
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
13
Игор Лихновски
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
13
Эрик Пульгар
ОП
18
Родриго Эчеверрия
ОП
11
Дарио Осорио
ПВ
11
Виктор Давила
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
23
Брайан Кортес
ВР
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Томас Галдамес
ЦЗ
21
Матиас Каталан
ЦЗ
3
Николас Фернандес
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
10
Марселино Нуньес
ЦП
15
Сесар Перес
ЦП
8
Эстебан Павес
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ЦП
19
Маркос Боладос
ЦФ
14
Кристиан Савала
ЦФ
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4-2-1-3
1
Браво
17
Суасо
13
Лихновски
5
Диас
4
Исла
13
Пульгар
18
Эчеверрия
11
Осорио
11
Варгас
10
Санчес
11
Давила
4-1-2-2-1
23
Мартинес
26
Молина
13
Ромеро
6
Мартинес
3
Тальяфико
8
Фернандес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
10
Месси
15
Гонсалес
9
Альварес
4
Исла
3
Фернандес
3
Фернандес
4
Исла
13
Пульгар
10
Нуньес
10
Нуньес
13
Пульгар
11
Варгас
22
Бреретон
22
Бреретон
11
Варгас
10
Санчес
19
Боладос
19
Боладос
10
Санчес
3
Тальяфико
8
Акунья
8
Акунья
3
Тальяфико
26
Молина
4
Монтиэль
4
Монтиэль
26
Молина
8
Фернандес
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
8
Фернандес
9
Альварес
11
Ди Мария
11
Ди Мария
9
Альварес
15
Гонсалес
22
Мартинес
22
Мартинес
15
Гонсалес
Остались в запасе
Чили
Аргентина
12
Габриэль Ариас
ВР
23
Брайан Кортес
ВР
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Томас Галдамес
ЦЗ
21
Матиас Каталан
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
15
Сесар Перес
ЦП
8
Эстебан Павес
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ЦП
14
Кристиан Савала
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
12
Габриэль Ариас
ВР
23
Брайан Кортес
ВР
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Томас Галдамес
ЦЗ
21
Матиас Каталан
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
15
Сесар Перес
ЦП
8
Эстебан Павес
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ЦП
14
Кристиан Савала
ЦФ
Остались в запасе
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Чили - Аргентина
2
Всего ударов по воротам
3
22
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
0
11
Нарушения
12
9
Офсайды
1
1
Количество передач
354
551
Сейвы
8
3
Точность передач %
77
87
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.12
2.55
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
МетЛайф
Посещаемость:
81106 из 82500 зрителей (98%)
Где смотреть матч:
Okko
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