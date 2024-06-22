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Расписание матчей
Кубок Америки
Перу - Чили
Перу - Чили: обзор матча 22 июня 2024
Перу
22.06.2024, суббота, 03:00
Кубок Америки, группа A, 1 тур
0 : 0
Завершен
Чили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перу - Чили
85'
Замена
Р. Эчеверрия
️️️️
М. Нуньес
Замена
Л. Абрам
️️️️
А. Калленс
84'
Замена
О. Сонне
️️️️
Э. Поло
84'
79'
Желтая карточка
А. Санчес
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Э. Флорес
71'
Замена
Ж. Гримальдо
️️️️
П. Киспе
71'
65'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Э. Варгас
65'
Замена
М. Боладос
️️️️
В. Давила
47'
Желтая карточка
В. Давила
Замена
М. Лопес
️️️️
Л. Адвинкула
35'
22'
Желтая карточка
Э. Пульгар
Желтая карточка
К. Самбрано
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
7
Энди Поло
ПВ
17
Луис Адвинкула
(К)
ЦФ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Чили
1
Клаудио Браво
(К)
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
13
Игор Лихновски
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
13
Эрик Пульгар
ОП
10
Марселино Нуньес
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
11
Виктор Давила
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Перу
12
Карлос Каседа
ВР
21
Диего Ромеро
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
11
Брайан Рейна
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
16
Хесус Кастильо
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
26
F. Zanelatto
ЦФ
10
Жоао Гримальдо
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
23
Брайан Кортес
ВР
3
Николас Фернандес
ЦЗ
6
Томас Галдамес
ЦЗ
21
Матиас Каталан
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
18
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Эстебан Павес
ЦП
15
Сесар Перес
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ЦП
11
Дарио Осорио
ПВ
19
Маркос Боладос
ЦФ
14
Кристиан Савала
ЦФ
3-2-2-3
1
Галлезе
5
Араухо
5
Самбрано
22
Калленс
16
Картахена
8
Киспе
10
Пенья
7
Поло
20
Флорес
9
Лападула
17
Адвинкула
4-1-2-3
1
Браво
4
Исла
5
Диас
13
Лихновски
17
Суасо
13
Пульгар
10
Нуньес
15
Вальдес
11
Варгас
10
Санчес
11
Давила
17
Адвинкула
4
Лопес
4
Лопес
17
Адвинкула
22
Калленс
2
Абрам
2
Абрам
22
Калленс
7
Поло
22
Сонне
22
Сонне
7
Поло
8
Киспе
10
Гримальдо
10
Гримальдо
8
Киспе
20
Флорес
9
Герреро
9
Герреро
20
Флорес
10
Нуньес
18
Эчеверрия
18
Эчеверрия
10
Нуньес
11
Варгас
22
Бреретон
22
Бреретон
11
Варгас
11
Давила
19
Боладос
19
Боладос
11
Давила
Остались в запасе
Перу
Чили
26
F. Zanelatto
ЦФ
12
Карлос Каседа
ВР
21
Диего Ромеро
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
11
Брайан Рейна
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
16
Хесус Кастильо
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
12
Габриэль Ариас
ВР
23
Брайан Кортес
ВР
3
Николас Фернандес
ЦЗ
6
Томас Галдамес
ЦЗ
21
Матиас Каталан
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
8
Эстебан Павес
ЦП
15
Сесар Перес
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ЦП
11
Дарио Осорио
ПВ
14
Кристиан Савала
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
26
F. Zanelatto
ЦФ
12
Карлос Каседа
ВР
21
Диего Ромеро
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
11
Брайан Рейна
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
16
Хесус Кастильо
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
Остались в запасе
12
Габриэль Ариас
ВР
23
Брайан Кортес
ВР
3
Николас Фернандес
ЦЗ
6
Томас Галдамес
ЦЗ
21
Матиас Каталан
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
8
Эстебан Павес
ЦП
15
Сесар Перес
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ЦП
11
Дарио Осорио
ПВ
14
Кристиан Савала
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Перу - Чили
1
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
18
19
Офсайды
2
2
Количество передач
274
519
Сейвы
1
4
Точность передач %
67
80
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.91
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Эйти-эн-Ти Стэдиум
Посещаемость:
43030 из 94000 зрителей (45%)
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