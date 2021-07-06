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    Луис Абрам

    #29 | Защитник
    Имя Луис
    Фамилия Абрам
    Состав Основной
    Родной город Лима
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 181
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