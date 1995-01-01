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    Перу. Лига 1. Команды

    АДТ
    (Тарма)
    Альянса
    (Лима)
    Альянса Атлетико
    (Сульяна)
    Атлетико Грау
    (Пиура)
    Депортиво Гарсиласо
    (Куско)
    Депортиво Лос Чанкас
    (Андахуайлас)
    Карлос Маннуччи
    (Трухильо)
    Комерсиантес Унидос
    (Кутерво)
    Куско
    (Куско)
    Мельгар
    (Арекипа)
    Спорт Бойз
    (Каллао)
    Спорт Уанкайо
    (Уанкайо)
    Спортинг Кристал
    (Лима)
    Сьенсиано
    (Куско)
    УТ де Кахамарка
    (Кахамарка)
    Универсидад Сесар Вальехо
    (Трухильо)
    Университарио
    (Лима)
    Унион Комерсио
    (Нуэва-Кахамарка)
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