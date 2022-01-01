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Перу. Лига 1
Футбольные стадионы
Перу. Лига 1 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Алехандро Вильянуэва
Лима
33 938
2
Эстадио Гарсиласо
Куско
45 056
3
Эстадио Кампеонес дель 36
Сульяна
12 000
4
Унион Тарма
Тарма
9 000
5
Эстадио Альберто Гальярдо
Лима
11 600
6
Эстадио Мигель Грау
Пиура
25 000
7
Национальный
Лима
45 574
8
Эстадио Монументаль Вирген де Чапи
Арекипа
60 370
9
Эстадио Хероес де Сан-Рамон
Кахамарка
18 000
10
Монументаль
Лима
80 093
11
Лос Чанкас
Андахуайлас
10 000
12
25 ноября
Мокегуа
21 073
13
Хуан Мальдонадо Гамарра
Кутерво
8 000
14
Эстадио Мигель Грау
Каллао
17 000
15
Эстадио Уанкайо
Уанкайо
20 000
16
Мунисипаль де ла Хувентуд
Чонгояпе
2 500
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