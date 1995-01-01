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    Перу. Лига 1 - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Перу. Лига 1 2024, 3 тур
    10 февраля, суббота 00:00 Сьенсиано 2:2 Спортинг Кристал
    9 февраля, пятница 23:00 УТ де Кахамарка 4:0 Универсидад Сесар Вальехо
    Перу. Лига 1 2024, 2 тур
    5 февраля, понедельник 23:00 Комерсиантес Унидос 3:2 Депортиво Лос Чанкас
    5 февраля, понедельник 03:00 Депортиво Гарсиласо 0:2 Спорт Уанкайо
    5 февраля, понедельник 00:00 Спорт Бойз 1:3 Спортинг Кристал
    4 февраля, воскресенье 22:00 Альянса Атлетико 0:2 Альянса
    4 февраля, воскресенье 04:00 Университарио 1:0 Атлетико Грау
    3 февраля, суббота 23:30 Унион Комерсио 2:2 Карлос Маннуччи
    3 февраля, суббота 21:00 АДТ 1:1 Сьенсиано
    3 февраля, суббота 04:00 Универсидад Сесар Вальехо 3:2 Мельгар
    2 февраля, пятница 23:00 Куско 1:1 УТ де Кахамарка
    Перу. Лига 1 2024, 1 тур
    29 января, понедельник 23:00 Депортиво Лос Чанкас 2:1 Унион Комерсио
    29 января, понедельник 04:00 Альянса 2:1 Универсидад Сесар Вальехо
    29 января, понедельник 01:00 Карлос Маннуччи 0:4 Университарио
    28 января, воскресенье 22:30 Атлетико Грау 1:1 Альянса Атлетико
    28 января, воскресенье 04:00 Сьенсиано 1:0 Комерсиантес Унидос
    28 января, воскресенье 01:30 Спорт Уанкайо 1:0 Спорт Бойз
    27 января, суббота 23:00 Спортинг Кристал 6:2 АДТ
    27 января, суббота 03:00 Мельгар 2:3 Куско
    26 января, пятница 23:00 УТ де Кахамарка 1:0 Депортиво Гарсиласо
    ...Нет завершенных матчей
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