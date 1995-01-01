Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Перу. Лига 1 2024, 3 тур
|10 февраля, суббота
|00:00
|Сьенсиано
|2:2
|Спортинг Кристал
|9 февраля, пятница
|23:00
|УТ де Кахамарка
|4:0
|Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1 2024, 2 тур
|5 февраля, понедельник
|23:00
|Комерсиантес Унидос
|3:2
|Депортиво Лос Чанкас
|5 февраля, понедельник
|03:00
|Депортиво Гарсиласо
|0:2
|Спорт Уанкайо
|5 февраля, понедельник
|00:00
|Спорт Бойз
|1:3
|Спортинг Кристал
|4 февраля, воскресенье
|22:00
|Альянса Атлетико
|0:2
|Альянса
|4 февраля, воскресенье
|04:00
|Университарио
|1:0
|Атлетико Грау
|3 февраля, суббота
|23:30
|Унион Комерсио
|2:2
|Карлос Маннуччи
|3 февраля, суббота
|21:00
|АДТ
|1:1
|Сьенсиано
|3 февраля, суббота
|04:00
|Универсидад Сесар Вальехо
|3:2
|Мельгар
|2 февраля, пятница
|23:00
|Куско
|1:1
|УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1 2024, 1 тур
|29 января, понедельник
|23:00
|Депортиво Лос Чанкас
|2:1
|Унион Комерсио
|29 января, понедельник
|04:00
|Альянса
|2:1
|Универсидад Сесар Вальехо
|29 января, понедельник
|01:00
|Карлос Маннуччи
|0:4
|Университарио
|28 января, воскресенье
|22:30
|Атлетико Грау
|1:1
|Альянса Атлетико
|28 января, воскресенье
|04:00
|Сьенсиано
|1:0
|Комерсиантес Унидос
|28 января, воскресенье
|01:30
|Спорт Уанкайо
|1:0
|Спорт Бойз
|27 января, суббота
|23:00
|Спортинг Кристал
|6:2
|АДТ
|27 января, суббота
|03:00
|Мельгар
|2:3
|Куско
|26 января, пятница
|23:00
|УТ де Кахамарка
|1:0
|Депортиво Гарсиласо
Нет завершенных матчей