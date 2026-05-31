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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Мельгар - Альянса Атлетико
Мельгар - Альянса Атлетико: обзор матча 31 мая 2026
Мельгар
31.05.2026, воскресенье, 19:00
Перу. Лига 1, 17 тур
3 : 1
Завершен
Альянса Атлетико
63'
B. Cuesta
90'
Д. Видалес
90+4'
Д. Видалес
44'
Х. Эскобар (АГ)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельгар - Альянса Атлетико
Завершен
ГОЛ! 3:1!
Джонни Видалес
Пас отдал
Bernardo Cuesta
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Eder Hermoza
Желтая карточка
Джонни Видалес
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Джонни Видалес
Пас отдал
Николас Куальята
90'
90'
+6'
86'
Желтая карточка
Hernan Lupu
Замена
Jesus Alcantar
️️️️➡️️
Хуан Эскобар
82'
Травма
Хуан Эскобар
81'
79'
Замена
Stefano Fernández
️️️️➡️️
Jimmy Pérez
79'
Замена
️️️️➡️️
Franchesco Flores
69'
Желтая карточка
Roman Gaston Suarez
ГОЛ! 1:1!
Bernardo Cuesta
Пас отдал
Lautaro Guzmán
63'
61'
Замена
V. Robaldo
️️️️➡️️
Jorge del Castillo
60'
Замена
Roman Gaston Suarez
️️️️➡️️
José Luján
59'
Травма
José Luján
Замена
Jhamir D´Arrigo
️️️️➡️️
Matías Zegarra
46'
Замена
Cristian Bordacahar
️️️️➡️️
Jefferson Caceres
46'
45'
+3'
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Хуан Эскобар
4'
Замена
Erick Perleche
️️️️➡️️
José Villegas
3'
Травма
José Villegas
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельгар
21
Jorge Cabezudo
ВР
33
Матиас Ласо
ЦЗ
5
Alec Deneumostier
ЦЗ
45
Matías Zegarra
ЦЗ
23
Хуан Эскобар
ПЗ
6
Javier Salas
ЦП
20
Gian García
ЦП
16
Jefferson Caceres
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
11
Джонни Видалес
ЦФ
9
Bernardo Cuesta
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Альянса Атлетико
1
Eder Hermoza
ВР
25
Williams Guzmán
ЦЗ
4
José Villegas
ЦЗ
6
José Luján
ЦЗ
24
Anthony Gordillo
ЦЗ
15
Hernan Lupu
(К)
ЦЗ
20
Jimmy Pérez
ЦП
22
Jorge del Castillo
ЦП
8
Franchesco Flores
ЦП
23
Ariel Muñoz
ЦП
10
German Diaz
ЦП
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Мельгар
12
Карлос Каседа
ВР
90
Jesus Alcantar
ЦЗ
36
Patricio Núnez
ЦП
39
César Doy
ЦП
14
Yimy Gamero
ЦП
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
8
Lautaro Guzmán
ЦФ
7
Cristian Bordacahar
ЦФ
77
F. Zanelatto
ЦФ
Альянса Атлетико
95
Daniel Prieto
ВР
21
Erick Perleche
ЦЗ
2
Roman Gaston Suarez
ЦЗ
19
Jesus Mendieta
ЦЗ
37
Juan Delgado
ЦЗ
16
Stefano Fernández
ЦП
9
V. Robaldo
ЦФ
77
Christian Valladolid
ЦФ
4-3-1-2
21
33
Ласо
5
45
23
Эскобар
6
20
16
10
Куальята
9
11
Видалес
3-2-5
1
6
24
15
25
4
20
8
23
10
22
23
Эскобар
90
90
23
Эскобар
45
80
80
45
8
8
16
7
7
16
4
21
21
4
6
2
2
6
20
16
16
20
22
9
9
22
Остались в запасе
Мельгар
Альянса Атлетико
12
Карлос Каседа
ВР
36
Patricio Núnez
ЦП
39
César Doy
ЦП
14
Yimy Gamero
ЦП
77
F. Zanelatto
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
95
Daniel Prieto
ВР
19
Jesus Mendieta
ЦЗ
37
Juan Delgado
ЦЗ
77
Christian Valladolid
ЦФ
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Остались в запасе
12
Карлос Каседа
ВР
36
Patricio Núnez
ЦП
39
César Doy
ЦП
14
Yimy Gamero
ЦП
77
F. Zanelatto
ЦФ
Остались в запасе
95
Daniel Prieto
ВР
19
Jesus Mendieta
ЦЗ
37
Juan Delgado
ЦЗ
77
Christian Valladolid
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Статистика матча Мельгар - Альянса Атлетико
1
3
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
8
Офсайды
3
2
Количество передач
510
357
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
6
9
Информация о матче
Главный судья:
Roberto Perez Gutierrez, Peru
Стадион:
Estadio de la UNSA, Arequipa
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