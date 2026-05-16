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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Мельгар - Спорт Уанкайо
Мельгар - Спорт Уанкайо: обзор матча 16 мая 2026
Мельгар
16.05.2026, суббота, 21:00
Перу. Лига 1, 15 тур
4 : 1
Завершен
Спорт Уанкайо
21'
Н. Куальята
61'
B. Cuesta
71'
B. Cuesta
73'
L. Guzmán
77'
N. Luján
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельгар - Спорт Уанкайо
Завершен
90'
+3'
Желтая карточка
Bernardo Cuesta
86'
Желтая карточка
Хуан Эскобар
85'
Замена
Jhamir D´Arrigo
️️️️➡️️
Джонни Видалес
84'
Травма
Джонни Видалес
83'
79'
Желтая карточка
Jeremy Canela
Замена
️️️️➡️️
Walter Tandazo
79'
Замена
F. Zanelatto
️️️️➡️️
Николас Куальята
79'
77'
ГОЛ! 4:1!
Nahuel Luján
Желтая карточка
Alec Deneumostier
75'
ГОЛ! 4:0!
Lautaro Guzmán
Пас отдал
Николас Куальята
73'
72'
Замена
Jeremy Canela
️️️️➡️️
Piero Magallanes
72'
Замена
️️️️➡️️
Rick Campodonico
ГОЛ! 3:0!
Bernardo Cuesta
Пас отдал
Matías Zegarra
71'
65'
Замена
️️️️➡️️
Edu Villar
65'
Замена
Nahuel Luján
️️️️➡️️
J. Sanguinetti
Замена
Lautaro Guzmán
️️️️➡️️
Jefferson Caceres
62'
ГОЛ! 2:0!
Bernardo Cuesta
Пас отдал
Николас Куальята
61'
45'
+2'
42'
Замена
Yorleys Mena
️️️️➡️️
Franco Caballero
41'
Травма
Franco Caballero
23'
Желтая карточка
J. Sanguinetti
ГОЛ! 1:0!
Николас Куальята
Пас отдал
Bernardo Cuesta
21'
8'
Желтая карточка
Piero Magallanes
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельгар
21
Jorge Cabezudo
ВР
33
Матиас Ласо
ЦЗ
5
Alec Deneumostier
ЦЗ
45
Matías Zegarra
ЦЗ
23
Хуан Эскобар
ПЗ
24
Walter Tandazo
ЦП
6
Javier Salas
ЦП
16
Jefferson Caceres
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
11
Джонни Видалес
ЦФ
9
Bernardo Cuesta
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Спорт Уанкайо
12
Ángel Zamudio
ВР
16
Jean Franco Falconi
ЦЗ
26
Marcelo Gaona
ЦЗ
2
Hugo Ángeles
ЦЗ
70
Jimmy Valoyes
ЦП
22
Ricardo Salcedo
(К)
ЦП
38
Edu Villar
ЦП
7
Rick Campodonico
ЦП
23
Piero Magallanes
ЦФ
11
J. Sanguinetti
ЦФ
99
Franco Caballero
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Мельгар
12
Карлос Каседа
ВР
4
Alejandro Ramos
ЦЗ
14
Yimy Gamero
ЦП
20
Gian García
ЦП
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
8
Lautaro Guzmán
ЦФ
77
F. Zanelatto
ЦФ
22
Pablo Erustes
ЦФ
40
Ryu Yabiku
ЦФ
Спорт Уанкайо
21
Diego Campos
ВР
28
Jeremy Martin Rostaing
ЦЗ
92
Yonatan Murillo
ЦЗ
8
D. Carabano
ЦП
20
Jeremy Canela
ЦП
9
Juan Martínez
ЦП
19
Ronal Huaccha
ЦФ
10
Nahuel Luján
ЦФ
17
Yorleys Mena
ЦФ
4-3-1-2
21
33
Ласо
5
45
23
Эскобар
24
6
16
10
Куальята
9
11
Видалес
3-4-3
12
16
26
2
22
38
7
70
99
11
23
11
Видалес
80
80
11
Видалес
16
8
8
16
10
Куальята
77
77
10
Куальята
23
20
20
23
11
10
10
11
99
17
17
99
Остались в запасе
Мельгар
Спорт Уанкайо
12
Карлос Каседа
ВР
4
Alejandro Ramos
ЦЗ
14
Yimy Gamero
ЦП
20
Gian García
ЦП
22
Pablo Erustes
ЦФ
40
Ryu Yabiku
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
21
Diego Campos
ВР
28
Jeremy Martin Rostaing
ЦЗ
92
Yonatan Murillo
ЦЗ
8
D. Carabano
ЦП
9
Juan Martínez
ЦП
19
Ronal Huaccha
ЦФ
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Остались в запасе
12
Карлос Каседа
ВР
4
Alejandro Ramos
ЦЗ
14
Yimy Gamero
ЦП
20
Gian García
ЦП
22
Pablo Erustes
ЦФ
40
Ryu Yabiku
ЦФ
Остались в запасе
21
Diego Campos
ВР
28
Jeremy Martin Rostaing
ЦЗ
92
Yonatan Murillo
ЦЗ
8
D. Carabano
ЦП
9
Juan Martínez
ЦП
19
Ronal Huaccha
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Главный тренер
Вильмар Валенсия
Статистика матча Мельгар - Спорт Уанкайо
4
3
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
12
Офсайды
3
2
Количество передач
477
344
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Информация о матче
Главный судья:
Julio Cesar Quiroz, Peru
Стадион:
Estadio de la UNSA, Arequipa
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- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
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1 : 1
22.05.2026
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31.05.2026
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4 : 1
16.05.2026
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Перу. Лига 1, 14 тур
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1 : 1
10.05.2026
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Перу. Лига 1, 13 тур
Мельгар
2 : 0
04.05.2026
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2 : 1
31.05.2026
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2 : 2
24.05.2026
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4 : 1
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