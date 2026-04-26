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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Атлетико Грау - Альянса
Атлетико Грау - Альянса: обзор матча 26 апреля 2026
Атлетико Грау
26.04.2026, воскресенье, 23:30
Перу. Лига 1, 12 тур
0 : 1
Завершен
Альянса
42'
E. Castillo
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Грау - Альянса
Завершен
90'
+7'
84'
Замена
Gaspar Gentile
️️️️➡️️
Jairo Vélez
84'
Замена
Алессандро Бурламаки
️️️️➡️️
Fernando Gaibor
Замена
Yamir Ruidiaz
️️️️➡️️
Diego Rodríguez
82'
80'
Желтая карточка
Fernando Gaibor
Замена
Isaac Camargo
️️️️➡️️
Рауль Руидиас
75'
74'
Замена
Jesús Castillo
️️️️➡️️
Alan Cantero
Замена
️️️️➡️️
Rafael Guarderas
74'
74'
Замена
Luis Ramos
️️️️➡️️
Хосе Паоло Герреро
Желтая карточка
José Ataupillco
65'
Замена
D. Barreto
️️️️➡️️
Adrián De la Cruz
62'
Замена
️️️️➡️️
N. Delgadillo
62'
61'
Гол отменен
Jairo Vélez
48'
Желтая карточка
Mateo Antoni
45'
+5'
42'
ГОЛ! 0:1!
E. Castillo
Пас отдал
Marco Huaman
Красная карточка
Paulo De La Cruz
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Грау
1
Patricio Álvarez
(К)
ВР
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
27
Rodrigo Tapia
ЦЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
16
José Ataupillco
ЦЗ
6
Elsar Rodas
ЦЗ
11
N. Delgadillo
ЦП
66
Adrián De la Cruz
ЦП
5
Rafael Guarderas
ЦП
10
Paulo De La Cruz
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
Альянса
1
Alejandro Duarte
ВР
4
Gianfranco Chávez
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
13
Marco Huaman
ЦЗ
7
Fernando Gaibor
ЦП
5
Эстебан Павес
ЦП
20
Jairo Vélez
ЦП
8
E. Castillo
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
(К)
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Атлетико Грау
33
Aamet Calderón
ВР
25
Gabriel Alfaro
ЦЗ
13
Freddy Oncoy
ЦП
20
Cesar Vasquez
ЦП
7
D. Barreto
ЦП
29
Emiliano Franco
ЦП
32
Santiago Torres
ЦП
19
Isaac Camargo
ЦФ
24
Yamir Ruidiaz
ЦФ
Альянса
23
Гильермо Вискарра
ВР
32
J. Garcia
ЦЗ
77
Josué Estrada
ЦЗ
15
Jesús Castillo
ЦП
18
Алессандро Бурламаки
ЦП
27
Кевин Кеведо
ЛВ
9
Luis Ramos
ЦФ
25
Gaspar Gentile
ЦФ
3-2-4-1
1
2
Асеведо
16
6
27
4
11
5
10
66
9
Руидиас
3-4-3
1
4
3
13
5
Павес
20
8
7
11
17
Адвинкула
34
Герреро
66
7
7
66
9
Руидиас
19
19
9
Руидиас
4
24
24
4
11
15
15
11
7
18
Бурламаки
18
Бурламаки
7
34
Герреро
9
9
34
Герреро
20
25
25
20
Остались в запасе
Атлетико Грау
Альянса
33
Aamet Calderón
ВР
25
Gabriel Alfaro
ЦЗ
13
Freddy Oncoy
ЦП
20
Cesar Vasquez
ЦП
29
Emiliano Franco
ЦП
32
Santiago Torres
ЦП
Главный тренер
Анхель Комиссо
23
Гильермо Вискарра
ВР
32
J. Garcia
ЦЗ
77
Josué Estrada
ЦЗ
27
Кевин Кеведо
ЛВ
Главный тренер
Пабло Геде
Остались в запасе
33
Aamet Calderón
ВР
25
Gabriel Alfaro
ЦЗ
13
Freddy Oncoy
ЦП
20
Cesar Vasquez
ЦП
29
Emiliano Franco
ЦП
32
Santiago Torres
ЦП
Остались в запасе
23
Гильермо Вискарра
ВР
32
J. Garcia
ЦЗ
77
Josué Estrada
ЦЗ
27
Кевин Кеведо
ЛВ
Главный тренер
Анхель Комиссо
Главный тренер
Пабло Геде
Статистика матча Атлетико Грау - Альянса
1
1
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
15
9
Офсайды
0
3
Количество передач
233
455
Сейвы
3
2
Точность передач %
57
81
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Информация о матче
Главный судья:
Kevin Ortega, Peru
Стадион:
Estadio Mansiche, Trujillo
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