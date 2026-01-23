Экс-игрока «Рубина» обвинили в групповом изнасиловании молодой аргентинки

Бывший защитник «Рубина» Карлос Самбрано обвиняется в групповом изнасиловании.

Заявление на игрока, а также на его партнеров по «Альянса Лима» Мигеля Трауко и Серхио Пенью, подала молодая аргентинская девушка, чей возраст неизвестен. По ее словам, трое перуанцев изнасиловали ее в Монтевидео в отеле, где останавливался клуб.

Об инциденте сообщил журналист Кристиан Иностроса в соцсетях со ссылкой на телеканал America 24.