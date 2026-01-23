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  • Экс-игрока «Рубина» обвинили в групповом изнасиловании молодой аргентинки

Экс-игрока «Рубина» обвинили в групповом изнасиловании молодой аргентинки

23 января, 11:27
5

Бывший защитник «Рубина» Карлос Самбрано обвиняется в групповом изнасиловании.

Заявление на игрока, а также на его партнеров по «Альянса Лима» Мигеля Трауко и Серхио Пенью, подала молодая аргентинская девушка, чей возраст неизвестен. По ее словам, трое перуанцев изнасиловали ее в Монтевидео в отеле, где останавливался клуб.

Об инциденте сообщил журналист Кристиан Иностроса в соцсетях со ссылкой на телеканал America 24.

  • В 2016-2017 годах 36-летний Самбрано провел 21 матч в РПЛ за «Рубин».
  • Больше всего матчей в карьере Карлос провел за немецкий «Айнтрахт».
  • Самбрано – участник ЧМ-2018 в России.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Перу. Лига 1 Альянса Рубин Самбрано Карлос
Комментарии (5)
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Foxitkuban
1769160974
Вопрос: что "молодая аргентинская девушка" делала в "в отеле, где останавливался клуб"?
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Император Бомжей
1769165398
Тройничок, чтобы ты заплакала И пусть звучат они все одинаково..)))
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MaxRnD
1769167600
Поймала трёх мажористых лохов и решила крутануть на бабки. Если всё выгорит, то оставшуюся жизнь можно не работать
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