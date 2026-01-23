Экс-игрока «Рубина» обвинили в групповом изнасиловании молодой аргентинки

Бывший защитник «Рубина» Карлос Самбрано обвиняется в групповом изнасиловании.
Заявление на игрока, а также на его партнеров по «Альянса Лима» Мигеля Трауко и Серхио Пенью, подала молодая аргентинская девушка, чей возраст неизвестен. По ее словам, трое перуанцев изнасиловали ее в Монтевидео в отеле, где останавливался клуб.
Об инциденте сообщил журналист Кристиан Иностроса в соцсетях со ссылкой на телеканал America 24.
- В 2016-2017 годах 36-летний Самбрано провел 21 матч в РПЛ за «Рубин».
- Больше всего матчей в карьере Карлос провел за немецкий «Айнтрахт».
- Самбрано – участник ЧМ-2018 в России.
Источник: «Бомбардир»