Экс-игрок «Рубина» Самбрано: «Неймар – настоящий клоун»

Защитник сборной Перу Карлос Самбрано раскритиковал форварда «ПСЖ» Неймара после матча квалификации ЧМ-2022 с Бразилией (2:4).

«Честно говоря, Неймар – великий футболист. Один из лучших в мире. Но для меня он настоящий клоун.

Неймар сам знает обо всем, что делал на поле. Он отличный игрок, но постоянно искал малейший фол. Он падал в штрафной 4-5 раз, и постоянно смотрел на судью, выпрашивая пенальти. Стоит признать, он дважды достиг своей цели.

Это Бразилия, поэтому судья сразу же отправился смотреть ВАР. И неважно, был фол, или нет – это Бразилия», – сказал Самбрано в интервью Goal.com.

Два из трех мячей Неймара в ворота Перу – с пенальти.

После этого матча Неймар вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии.

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