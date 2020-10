Неймар вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии. Сегодня ночью он обогнал Роналдо

Нападающий «ПСЖ» Неймар вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии. Это стало возможным после хет-трика 28-летнего футболиста в ворота Перу в матче квалификации ЧМ-2022 (4:2).

На счету Неймара стало 64 мяча – на два больше, чем у Роналдо (62). Теперь футболист «ПСЖ» уступает только Пеле, в активе которого 77 голов.

3 more Brazil goals for Neymar tonight.He surpasses Ronaldo to become the country's 2nd-highest men's scorer of all-time pic.twitter.com/NONhCEZ0Hh