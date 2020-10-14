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    Неймар вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии. Сегодня ночью он обогнал Роналдо

    Нападающий «ПСЖ» Неймар вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии. Это стало возможным после хет-трика 28-летнего футболиста в ворота Перу в матче квалификации ЧМ-2022 (4:2).

    На счету Неймара стало 64 мяча – на два больше, чем у Роналдо (62). Теперь футболист «ПСЖ» уступает только Пеле, в активе которого 77 голов.

    • Два из трех мячей Неймара в ворота Перу – с пенальти.

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    Источник: твиттер FOX Soccer

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +246

      Джавел. 20 минут назад

      Достойно. И все еще впереди.

      0
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      Рейтинг: +7

      aleksеу 23 минуты назад

      Пpoгнозы футбольных матчей stavka-info.ru

      -1
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      Рейтинг: +10637

      Cules2013 1 час назад

      Я так понимаю, это с учётом товарняков? А чисто по официальным матчам?

      0
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      Рейтинг: +1931

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Везде первый!!
      Хоть на поле..хоть в ТЕАТРЕ!!

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