Неймар вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии. Сегодня ночью он обогнал Роналдо

Нападающий «ПСЖ» Неймар вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии. Это стало возможным после хет-трика 28-летнего футболиста в ворота Перу в матче квалификации ЧМ-2022 (4:2).

На счету Неймара стало 64 мяча – на два больше, чем у Роналдо (62). Теперь футболист «ПСЖ» уступает только Пеле, в активе которого 77 голов.

Два из трех мячей Неймара в ворота Перу – с пенальти.