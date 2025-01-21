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    Мбаппе ответил на слова Неймара о зависти к Месси

    Форвард «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на резонансное высказывание Неймара в свой адрес.

    • Бразилец заявил о зависти Мбаппе к Лионелю Месси.
    • Неймар утверждал, что поведение француза изменилось, когда в «ПСЖ» перешел экс-капитан «Барселоны».

    «Мне нечего сказать. Я очень сосредоточен на достижениях в «Реале».

    Я очень уважаю Неймара и хочу говорить о нем только позитивное. Это уникальный игрок в истории футбола, мне запомнились наши моменты в Париже.

    Сейчас я хочу наслаждаться Мадридом. Желаю удачи Неймару, а также всей его семье и друзьям», – заявил Мбаппе.

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    Источник: Le10sport

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    21.01.2025 20:55
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1737482868
    Достойно ответил, нечего сказать. """
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    Max-Min-vkontakte
    1737485678
    Молодец! Лучше и не скажешь, не опустился до уровня срача
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    Niklas80
    1737514679
    Интересно, а сам Неймар не завидует Месси?
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