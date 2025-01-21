Мбаппе ответил на слова Неймара о зависти к Месси

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на резонансное высказывание Неймара в свой адрес.

Бразилец заявил о зависти Мбаппе к Лионелю Месси.

Неймар утверждал, что поведение француза изменилось, когда в «ПСЖ» перешел экс-капитан «Барселоны».

«Мне нечего сказать. Я очень сосредоточен на достижениях в «Реале».

Я очень уважаю Неймара и хочу говорить о нем только позитивное. Это уникальный игрок в истории футбола, мне запомнились наши моменты в Париже.

Сейчас я хочу наслаждаться Мадридом. Желаю удачи Неймару, а также всей его семье и друзьям», – заявил Мбаппе.